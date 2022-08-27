ФОТО | Уникальный проект застройки на берегу моря в Хаапсалу получил историческое название
В ближайшие годы на всем левом берегу Большой бухты Хаапсалу планируется построить целостный жилой и рекреационный район. Помимо невысоких жилых домов с воздушной архитектурой в районе будут причалы, место для купания, рекреационные зоны, а в будущем и элегантный спа-отель. Весь район застройки получил название „Мариенхольм“. Это историческое имя, которые полуостров носил в начале его первого периода расцвета, в 1884 году.
За масштабной застройкой в Хаапсалу стоят компании Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara совместно с WhatIf Agentuur и 3+1 Arhitektid. Полуостров отличается богатой историей. В конце XIX и начале XX века здесь располагался порт, который принимал многих известных гостей, которые приезжали в Хаапсалу на летний отдых. В то время регион носил имя „Мариенхольм“. Позднее его переименовали в „Крымский полуостров“, и это название он официально носит и по сей день. Начиная с 40-х годов на полуострове располагалось рыбное хозяйство, которое закрылось в середине 2000-х годов, и полуостров был закрыт для посещения.
Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara: „Район „Мариенхольм“ - это знаменательный проект как для Хаапсалу, так и для всей Эстонии. Открытие закрытой зоны и целостная застройка всего полуострова, подчиняющаяся одной концепции - это привилегия, к которой мы очень серьезно относимся. Поэтому идет серьезная работа, чтобы будущие жители смогли наслаждаться красивой приморской архитектурой и круглогодично доступными удобствами. В квартирах, расположенных всего в 20-30 метрах от моря, будут большие застекленные балконы, широкие угловые окна с видом на море и гостиные высотой в два этажа“.
Янар Муттик, исполнительный директор Everaus Kinnisvara: „Мы считаем очень важным открыть весь полуостров для жителей и гостей города. Мы хотим сделать этот район интересным местом, где можно гулять с семьей, устраивать пикники, заниматься спортом и радоваться лету. Живописные виды на окружающие острова и море, а также расположение в черте города делают „Мариенхольм“ уникальным местом и зоной летнего отдыха, куда хочется возвращаться“.
На протяжении всего лета на полуострове шли интенсивные работы по сносу зданий. Благодаря тому, что полуостров хорошо просматривается, их можно было заметить как с берега Большой бухты, так и с пляжа Паралепа. Строительство прогулочного променада, дорог и первых зданий должно начаться уже в будущем году. Этой осенью начнется также предварительное бронирование квартир и картирование мелких предприятий, которые хотят начать работу на полуострове. Подробная информация: www.marienholm.eu