ФОТО | Уникальный проект застройки на берегу моря в Хаапсалу получил историческое название

За масштабной застройкой в Хаапсалу стоят компании Scandium Kinnisvara и Everaus Kinnisvara совместно с WhatIf Agentuur и 3+1 Arhitektid. Полуостров отличается богатой историей. В конце XIX и начале XX века здесь располагался порт, который принимал многих известных гостей, которые приезжали в Хаапсалу на летний отдых. В то время регион носил имя „Мариенхольм“. Позднее его переименовали в „Крымский полуостров“, и это название он официально носит и по сей день. Начиная с 40-х годов на полуострове располагалось рыбное хозяйство, которое закрылось в середине 2000-х годов, и полуостров был закрыт для посещения.

Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium Kinnisvara: „Район „Мариенхольм“ - это знаменательный проект как для Хаапсалу, так и для всей Эстонии. Открытие закрытой зоны и целостная застройка всего полуострова, подчиняющаяся одной концепции - это привилегия, к которой мы очень серьезно относимся. Поэтому идет серьезная работа, чтобы будущие жители смогли наслаждаться красивой приморской архитектурой и круглогодично доступными удобствами. В квартирах, расположенных всего в 20-30 метрах от моря, будут большие застекленные балконы, широкие угловые окна с видом на море и гостиные высотой в два этажа“.

Янар Муттик, исполнительный директор Everaus Kinnisvara: „Мы считаем очень важным открыть весь полуостров для жителей и гостей города. Мы хотим сделать этот район интересным местом, где можно гулять с семьей, устраивать пикники, заниматься спортом и радоваться лету. Живописные виды на окружающие острова и море, а также расположение в черте города делают „Мариенхольм“ уникальным местом и зоной летнего отдыха, куда хочется возвращаться“.