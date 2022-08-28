Новых зданий все меньше: во втором квартале объем строительства начал снижаться

Эстонские строительные предприятия построили в целом на 1079 млн евро, из них зданий построено на 697 млн евро и сооружений – на 382 млн евро. По сравнению со вторым кварталом прошлого года зданий построено на 8% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) – на 14% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок по-прежнему влияет быстрое увеличение строительных расходов. „На местный строительный рынок больше всего повлияло уменьшение объема строительства зданий. Меньше как строилось новых зданий, так и проводилось ремонтных и реконструкционных работ. При этом рост объемов строительства сооружений связан именно с проведением ремонтных и реконструкционных работ, небольшой рост отмечается также в строительстве новых сооружений“, — добавила Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с тем же кварталом предыдущего года на 7%. За рубежом было построено больше как зданий, так и сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объеме строительства 5%, а годом ранее – 4%.

За первое полугодие 2022 года объем строительства увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 5%. Благодаря успешному началу года объем строительства зданий также остался в плюсе (3%). Сооружений было построено на одну десятую часть больше.