Арендодатели „в шоколаде“: цены на съемное жилье растут, спрос по-прежнему высок

Застройщик Эрго Мыттус, сдающий в аренду более 200 объектов недвижимости, пошел по пути повышения цен. „Квартира, аренда которой раньше стоила 300 евро, сейчас уходит по цене 400 евро, и сдать ее сегодня можно так же быстро“, — поясняет девелопер.

Нынешний рост цен на аренду квартир, как считает Мыттус, объясняется наплывом украинских беженцев, которые, прибыв в Эстонию, в панике пытаются найти хоть какое-то жилье.

По сравнению с прошлым годом стоимость аренды жилья в Таллинне увеличилась в среднем на 100 евро в месяц, говорит маклер бюро недвижимости Skanton Яна Павленко. Кроме того, с наступлением холодов нас ждет значительное подорожание коммунальных услуг.

Арендодателям, воодушевленным ростом цен на съемное жилье, самое время вернуться с небес на землю и задуматься о том, смогут ли выдержать подобную нагрузку арендаторы, рассуждает она.