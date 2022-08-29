На Рублевке устроили распродажу элитного жилья. Всего для покупки доступны четыре тысячи особняков и коттеджей на общую сумму примерно 33 млрд евро. Внимание на происходящее в престижном районе Подмосковья обратил Telegram-канал Mash.

Стоимость самых бюджетных вариантов оценили в 2,5 млн евро. За эту сумму на участке площадью гектар удастся приобрести дом, в отделке которого использовались мрамор и позолота.

Цены за наиболее дорогие объекты доходят до 58 млн евро. Новому владельцу такого жилья достанутся десятки комнат с мраморными полами, колоннами и лепниной вдоль потолка, а также несколько бассейнов. На участке будет личный сад, а для стоянки автомобилей гараж с подогревом.

По словам директора риелторского агентства Ильи Сидорова, после февраля 2022 года на рынке элитной недвижимости наблюдалось падение спроса. „Связано это с тем, что люди решили, наверное, посетить места за границей. То есть понять, куда распределить свои активы“, — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что в сентябре-октябре текущего года, после возвращения потенциальных покупателей из отпусков, он ожидает ажиотажный спрос на элитное жилье и бум продаж на Рублевке, Новой Риге и Киевском направлении. При этом Сидоров отметил, что активнее всего сейчас продаются дома бизнес-сегмента стоимостью 1,5-2,5 млн евро.