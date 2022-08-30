Инвестор: цены на недвижимость упадут на 10-30%

Если начинающий инвестор хочет купить квартиру в Таллинне с целью сдавать ее в аренду, то Роосааре советует подождать с покупкой, т.к. сейчас трудно получить даже 5-6% прибыли: „Цены на недвижимость еще не упали. Я бы посоветовал начинающим инвесторам копить деньги и ждать лучшего момента“.

„Смотря на тренды, на то, что происходит, например, в Швеции, я думаю, что цены на квартиры упадут на 10-30%. Если стоимость арендной недвижимости останется на том же уровне или даже вырастет, то увеличится и доходность“, – считает инвестор.