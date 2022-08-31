Невероятно, но факт! Квартиру в эстонском замке можно купить дешевле, чем в Ласнамяэ
Как правило, если замок выставляется на продажу, то целиком, но в данном случае продается лишь часть замка Лайтсе, а именно двухкомнатная квартира. Цена при этом столь демократичная, что любой желающий может почувствовать себя хозяином или хозяйкой замка. Действительно, почему бы вместо домика в деревне не купить квартиру в замке, пишет Delfi Maakodu.
Предлагаемая квартира находится в несколько десятков километрах от Таллинна на третьем этаже усадьбы Лайтсе, ее площадь 39,5 квадратных метра. Цена 77 900 евро, то есть 972 €/м2. Это выгоднее, чем цена на квартиру в таком же состоянии в одном из окраинных районов столицы.
Сейчас это два отдельных помещения, вход в которые расположен в коридоре. Одну часть квартиры представляет собой отдельная комната, вторую — спальня с камином и ванной комнатой. Поскольку помещения не разделены несущей стеной, их можно объединить.
Среди достоинств квартиры в замке Лайтсе высокие потолки, толстые стены из известняка, деревянные полы в деревенском стиле, окна с деревянными рамами и деревянные подоконники.
Все коммуникации, а также камин находятся в рабочем состоянии. Отапливается квартира за счет местного центрального отопления, котел топится древесными гранулами. Имеется централизованное водоснабжение и канализация. В здании действует квартирное товарищество.
Квартира, как сказано в объявлении о продаже, идеально подходит для тех, кто ценит достоинства усадьбы Лайтсе и готов купить квартиру с целью инвестиции. На заметку тем, кто заинтересуется объявлением: дозвониться маклеру по телефону невозможно.
На самом деле судебный исполнитель выставил квартиру на продажу еще в марте по стартовой цене в 200 евро.
Замок Лайтсе принадлежит экс-банкиру и предпринимателю Суло Мулдиа, долгое время замок продавался целиком.
Расположен замок вдоль шоссе Таллинн-Хаапсалу, в 35 километрах от центра Таллинна. По соседству расположены Laitse Graniitvilla, Laitse Rallypark и Ruila Tallid.
Первое упоминание о самостоятельном поместье Лайтсе, по-немецки Laitz, относится к 1642 году, когда его отделили от поместья Руйла. В начале 20-го века в приходе Нисси насчитывалось 14 поместий, или мыз. Нынешнее импозантное здание усадьбы Лайтсе в неоготическом стиле построил в середине 1890-х годов Вольдемар фон Уэкскюль. Правда, владельцем усадьбы Уэкскюль оставался только до 1909 года, так как не смог оставить ее в наследство своему единственному сыну, исключенному из Эстляндского рыцарства, а дочь уехала за границу. В конце концов усадьба перешла семейству фон Бремен.