Недвижимость
01.09.2022, 07:27

SEB прогнозирует падение цен на рынке недвижимости на 15-20%

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Tallinn.,Image,Of,Old,Town,Tallinn,In,Estonia,During,Twilight
Tallinn.,Image,Of,Old,Town,Tallinn,In,Estonia,During,Twilight
ФОТО: Shutterstock

Шведское отделение SEB прогнозирует, что цены на жилье в странах Северной Европы упадут на 15-20% от пикового уровня. Но влияние этого спада на реальную экономику окажется минимальным, передает dv.ee.

SEB отмечает, что, несмотря на определенное сходство с кризисом 1990-х годов, маловероятно, что мы столкнемся с подобным крахом.

„В Европе энергетический кризис принимает все более драматичные формы, а окончания войны в Украине не предвидится. Поэтому снижение потребления осенью неизбежно. В США ВВП продолжит снижаться этой осенью, потому что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой все больше и больше бьет по экономике“, — говорится в анализе банка.

По прогнозу SEB, экономика Эстонии вступила в фазу спада, которая продлится до второй половины 2023 года. В 2022 году ВВП Эстонии увеличится на 1,2%, а в 2023 году – на 0,5%. Возврат к нормальному ритму экономики банк прогнозирует в 2024 году, когда ожидается рост ВВП на 3,5%.

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