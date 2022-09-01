SEB прогнозирует падение цен на рынке недвижимости на 15-20%

SEB отмечает, что, несмотря на определенное сходство с кризисом 1990-х годов, маловероятно, что мы столкнемся с подобным крахом.

„В Европе энергетический кризис принимает все более драматичные формы, а окончания войны в Украине не предвидится. Поэтому снижение потребления осенью неизбежно. В США ВВП продолжит снижаться этой осенью, потому что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой все больше и больше бьет по экономике“, — говорится в анализе банка.

По прогнозу SEB, экономика Эстонии вступила в фазу спада, которая продлится до второй половины 2023 года. В 2022 году ВВП Эстонии увеличится на 1,2%, а в 2023 году – на 0,5%. Возврат к нормальному ритму экономики банк прогнозирует в 2024 году, когда ожидается рост ВВП на 3,5%.