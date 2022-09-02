Маклер: снижения цен на новую недвижимость не предвидится. А вот на панельки...

По словам Лукк, снижения спроса на новую недвижимость не наблюдается несмотря на то, что война в Украине притормозила его на две-три недели. Поскольку некоторые проекты были приостановлены, возникла нехватка предложения, поэтому квартиры в новостройках бронируются очень быстро.

Что касается старых домов, здесь, по ее словам, спрос зависит от состояния жилья: если оно расположено в относительно новом доме и имеет качественную отделку, спрос на него устойчив. В то же время очевидно, что клиенты, покупающие недвижимость, стали больше интересоваться коммунальными счетами.

Увеличение последних, по словам Лукк, сказывается и на рынке аренды, где цены на отопление вскоре внесут свои коррективы.