Маклер: снижения цен на новую недвижимость не предвидится. А вот на панельки...(14)
Цены на материалы, подорожавшая рабочая сила и инфляция – вот те причины, по которым снижения цен на новую недвижимость не предвидится, сказала в понедельник в интервью Äripäev маклер по недвижимости Optima Real Estate Кати Лукк. Однако со старыми панельными домами другая история, пишет dv.ee.
По словам Лукк, снижения спроса на новую недвижимость не наблюдается несмотря на то, что война в Украине притормозила его на две-три недели. Поскольку некоторые проекты были приостановлены, возникла нехватка предложения, поэтому квартиры в новостройках бронируются очень быстро.
Что касается старых домов, здесь, по ее словам, спрос зависит от состояния жилья: если оно расположено в относительно новом доме и имеет качественную отделку, спрос на него устойчив. В то же время очевидно, что клиенты, покупающие недвижимость, стали больше интересоваться коммунальными счетами.
Увеличение последних, по словам Лукк, сказывается и на рынке аренды, где цены на отопление вскоре внесут свои коррективы.