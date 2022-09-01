Как мило! Девелопер сделал первоклассникам ласнамяэского района подарки на 1 сентября

„Я была приятно удивлена, когда команда Raadiku Arendus обратилась к нам с этой идеей. Raadiku Arendus — хороший пример того, как организация может быть полезна жителям“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Приуроченная ко Дню знаний инициатива стала продолжением плодотворного сотрудничества. „Этим летом в квартале Раадику была построена новая детская и спортивная площадка. Дорога, ведущая в квартал, стала безопаснее, также были проведены другие мероприятия, в которых активно участвовала команда Raadiku Arendus“, – добавила старейшина Юрченко.

По словам представителя Raadiku Arendus Райко Ури, цель вклада в развитие сообщества посредством различных инициатив и мероприятий – создать лучшую среду обитания для всех жителей Раадику.

Первоклассники квартала Раадику могут получить подарочные карты в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в будние дни в часы работы управы. Карты будут выдаваться на основании удостоверяющего личность первоклассника документа.

Жилой район муниципальных квартир Раадику принадлежит базирующемуся в Лондоне инвестиционному фонду Intermediate Capital Group (ICG), в Эстонии домами управляет Raadiku Arendus OÜ.

Жилой комплекс состоит из девяти домов с 1215 квартирами, в которых проживает около 3500 жителей Таллинна. Будучи глобальной компанией, ICG вносит свой вклад в благотворительность через партнерские отношения, инициативы, поддерживающие рациональное природопользование и отстаивающие равные возможности для всех.

В начале нынешнего учебного года Таллинн выплатит помимо пособия для первоклассников в размере 320 евро также пособие в размере 50 евро всем остальным учащимся основных школ, гимназий и училищ.