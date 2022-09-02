Тарту планирует построить береговой променад в центре города

Городская управа направила в горсобрание проект, в котором запрашивается разрешение на проведение государственного конкурса по реконструкции берегового укрепления реки Эмайыги.

„Планируемый променад и зона отдыха на берегу реки Эмайыги сделают центр Тарту более открытым и притягательным и привлекут больше людей на берега Эмайыги“, – сказал мэр Тарту Урмас Клаас. „Тот факт, что люди любят проводить время у реки, подтверждают террасы у здания Delta, прибрежные кафе и построенный этим летом городской бассейн. Если все пойдет по плану, то к году культурной столицы Европы Тарту получит еще одну часть уютного и современного городского пространства“, – добавил мэр.

При проектировании берегового укрепления исходили из эскизного решения, предложенного TajuRuum OÜ, согласно которому на территории перед зданием Atlantis, параллельно реке будут построены пешеходно-велосипедная дорожка, позволяющая двигаться на двух уровнях, и береговой променад. В ходе строительных работ на набережной будет создан новый соответствующий требованиям участок пешеходно-велосипедной дорожки с пандусом на Арочный мост, который позволит пешеходам и велосипедистам плавно двигаться по левому берегу Эмайыги. На берегу реки появятся смотровые террасы, спускающиеся к воде в виде ступеней. В объем работы входит также строительство дополнительных инженерных сетей и нового освещения.

Проект по реконструкции укрепления левого берега реки Эмайыги составило OÜ Tinter-Projekt.

Помимо строительства променада планируется заменить также береговые ограждения на участке между зданием Atlantis и мостом Мира. Существующие ограждения в значительной степени амортизированы и не соответствуют современным требованиям безопасности. Также планируется реконструировать бетонно-каменное покрытие тротуара вдоль ограждений.

Если от горсобрания будет получено разрешение, то конкурс на строительство берегового променада планируется объявить в ноябре этого года, и предполагаемый срок окончания строительных работ – 30 ноября 2023 года.