ГРАФИК | Скоро только для богатых. Уровень доступности недвижимости в Таллинне становится только хуже

По мнению аналитика по недвижимости компании Uus Maa Ристо Вяхи, разница между средней зарплатой брутто в Таллинне и средней ценой квадратного метра в городе показывает, что доступность недвижимости в столице снижается. Это факт, - сказал Вяхи. „Пока деньги дешевы, а доверие потребителей высоко, это можно компенсировать за счет кредитов. Сейчас, когда оба показателя сильно колеблются, а разрыв между зарплатой и ценой за квадратный метр сокращается, это проблема, которую нельзя недооценивать“, - сказал аналитик.

Если разрыв между зарплатой и ценами на недвижимость продолжит увеличиваться, что ждет нас впереди? Скоро ли средний класс больше не сможет позволить себе купить жилье?

„Если цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты, то да, средний класс пострадает особенно сильно. Ведь размер жилищного кредита зависит от дохода заемщиков“, - признал Вяхи. На практике мы видим, что все больше людей, желающих купить недвижимость, переезжают в районы, расположенные недалеко от Таллинна, где цены ниже. В то же время в Таллинне появилось значительное число инвесторов, которые вкладывают свои свободные деньги, добавил он.