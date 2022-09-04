Новый жилой комплекс в районе Штромки за 26 млн евро получил краеугольный камень(1)
Arco Vara и партнеры заложили краеугольный камень жилого комплекса Kodulahe Rannakalda в Мериметса. Речь идет о приморском проекте, расположенном в районе Штромки, в рамках которого будут возведены трех- и четырехэтажные жилые дома с энергопотреблением класса А.
Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ на торжественной церемонии сказал, что Arco Vara стремится именно к исключительности местонахождения своих проектов недвижимости, где будут возводиться дома для людей. „Дома Rannakalda будут построены у моря – то есть как бы вдали от городского шума, но на самом деле город находится прямо здесь“, — сказал Нийнемяэ, добавив, что очень особенное расположение стройки также налагает на застройщика большую ответственность — как перед людьми, так и перед окружающей средой. „Я могу подтвердить, что мы строим дома как для себя, и это именно то, что мы действительно делаем, потому что несколько сотрудников Arco Vara уже живут прямо здесь, в квартале Kodulahe“.
По словам Нийнемяэ, рынок недвижимости сейчас не пребывает в золотом времени - девелоперы борются с ростом цен на строительство, а покупателей жилья беспокоит сильно выросшая цена квадратного метра. „Предприятия, занимающиеся развитием недвижимости, должны воспринимать кризис как хороший индикатор конкурентоспособности. Сильной стороной Arco Vara, безусловно, являются наши работники, наша собственная строительная компания Tarc и наши партнеры по сотрудничеству - например, Enefit и Coop Рank“.
Глава направления бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн сказал, что именно строительство домов, а не только квартир, ценит Coop Pank в предприятии Arco Vara. „Миссия Coop Pank — поддерживать развитие жизни Эстонии, и что может быть лучше для этого, чем ни помощь в строительстве новых жилых домов“, — сказал он.
„Мы уверены, что для строительства дома всегда хорошее время, и дома, возведенные здесь, станут местом, с которым у здешних семей будет положительная эмоциональная связь в течение очень долгого времени. Такой подход к проекту привлекателен, и мы благодарны за то, что можем участвовать в развитии здесь как отечественный банк“, — отметил Куртманн.
Генподрядчиком строительства Kodulahe Rannakalda является предприятие Arco Tarc - недавно созданная дочерняя компания Arco Vara, которую возглавлял Лаури Мяннисте. „Если символически считать, что краеугольный камень — это первый камень строительства, то проект развития Rannakalda — это также краеугольный камень и нашей молодой компании Arco Tarc. В то же время в сегодняшнем строительстве мы больше не можем говорить о вкладе только одной компании, потому что область становится все более специализированной, и поэтому сотрудничество разных сторон становится еще более важным“, — подчеркнул Мяннисте ценность хороших партнеров. „Вся наша команда очень мотивирована хорошо реализовать этот проект, и у нас есть реальное желание сделать это действительно хорошо“.
В рамках проекта Rannakalda по адресу Lammi 8 будет построено 108 квартир, размер которых будет до пяти комнат. В большинстве квартир есть терраса или балкон. Кроме того, проект Rannakalda предусматривает пять коммерческих площадей.
Парковка расположится под зданиями, и в сотрудничестве с Enefit Volt проводится подготовка к установке зарядной станции для электромобилей на каждом парковочном месте. Если владелец парковочного места приобретает электромобиль и хочет воспользоваться услугой зарядки, то он сможет арендовать или купить его у Enefit Volt, а позже, при необходимости, вернуть зарядную станцию Enefit Volt и расторгнуть договор.
Завершение строительства этапа Rannakalda запланировано на 2023 год, на данный момент уже забронировано примерно 35% жилья. Arco Vara запланировала инвестиции в Kodulahe Rannakalda в размере 26 миллионов евро.