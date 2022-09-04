Новый жилой комплекс в районе Штромки за 26 млн евро получил краеугольный камень

Руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ на торжественной церемонии сказал, что Arco Vara стремится именно к исключительности местонахождения своих проектов недвижимости, где будут возводиться дома для людей. „Дома Rannakalda будут построены у моря – то есть как бы вдали от городского шума, но на самом деле город находится прямо здесь“, — сказал Нийнемяэ, добавив, что очень особенное расположение стройки также налагает на застройщика большую ответственность — как перед людьми, так и перед окружающей средой. „Я могу подтвердить, что мы строим дома как для себя, и это именно то, что мы действительно делаем, потому что несколько сотрудников Arco Vara уже живут прямо здесь, в квартале Kodulahe“.

По словам Нийнемяэ, рынок недвижимости сейчас не пребывает в золотом времени - девелоперы борются с ростом цен на строительство, а покупателей жилья беспокоит сильно выросшая цена квадратного метра. „Предприятия, занимающиеся развитием недвижимости, должны воспринимать кризис как хороший индикатор конкурентоспособности. Сильной стороной Arco Vara, безусловно, являются наши работники, наша собственная строительная компания Tarc и наши партнеры по сотрудничеству - например, Enefit и Coop Рank“.

Глава направления бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн сказал, что именно строительство домов, а не только квартир, ценит Coop Pank в предприятии Arco Vara. „Миссия Coop Pank — поддерживать развитие жизни Эстонии, и что может быть лучше для этого, чем ни помощь в строительстве новых жилых домов“, — сказал он.

„Мы уверены, что для строительства дома всегда хорошее время, и дома, возведенные здесь, станут местом, с которым у здешних семей будет положительная эмоциональная связь в течение очень долгого времени. Такой подход к проекту привлекателен, и мы благодарны за то, что можем участвовать в развитии здесь как отечественный банк“, — отметил Куртманн.