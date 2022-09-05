ФОТО | От спортзала и комнаты отдыха до террасы на крыше в 1500 м² - чем завлекают покупателей эстонские новостройки?

Как говорит Merko, дом - это намного больше, чем четыре стены с дверью. Современные покупатели оценивают не только квартиру, но и общую планировку проекта, архитектуру здания, ландшафтный дизайн и строяющуюся инфраструктуру.

„Мы следим за деталями и планируем, исходя из комплексного целого. Мы думаем о создании дома для конкретной семьи и возводим вокруг жилую среду со всем необходимым, практически новые районы с уличной застройкой, зданиями, которые вписываются в городское пространство и улучшают городской пейзаж, с утопающими в зелени зонами, подходящими для приятного досуга или оздоровительного спорта. Не менее важна интеграция в единое целое малого бизнеса, детских садов и коммерческих зданий“, — рассказывает о принципах Merko Яан Мяэ, руководитель сферы развития недвижимости Merko Ehitus Eesti.

То, что создание общественных помещений и продуманных уличных зон стало в Эстонии нормой, а не исключением, подтверждает и директор по маркетингу Liven Марианн Вендт: „Будь то игровая комната для детей, комната для хобби, где можно ухаживать за велосипедом и натирать лыжи, место для уличного кино, зона для гриля или же зоны с различными спортивными аттракционами“.

Она подчеркивает, что важно следить за тем, что из-за всех этих помещений значительно не выросли бы расходы на содержание здания, а также были бы установлены четкие правила использования общественных зон.

Вот подборка фотографий того, чем теперь девелоперы завлекают покупателей - на примере новостроек в Таллинне: