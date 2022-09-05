Крупнейший в Таллинне владелец арендной недвижимости вышел на финскую биржу

Сразу после выхода на биржу цена акции компании составляла 141 евро. За пару месяцев стоимость акции снизилась до 121 евро, что означает падение курса более чем на 14%. Сегодня акции Asuntosalkku имеют очень низкую ликвидность: средний объем торгов за последние 30 дней — всего 225 акций, в июле он был еще ниже.