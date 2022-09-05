Крупнейший в Таллинне владелец арендной недвижимости вышел на финскую биржу
Финская компания по аренде жилой недвижимости Asuntosalkku OY, которой принадлежит почти 600 квартир в Таллинне, вышла на альтернативный рынок Хельсинкской биржи, пишет dv.ee.
Сразу после выхода на биржу цена акции компании составляла 141 евро. За пару месяцев стоимость акции снизилась до 121 евро, что означает падение курса более чем на 14%. Сегодня акции Asuntosalkku имеют очень низкую ликвидность: средний объем торгов за последние 30 дней — всего 225 акций, в июле он был еще ниже.
Арендной недвижимостью в Таллинне управляет Linnakodu OÜ — эстонская дочерняя компания Asuntosalkku OY. Всего финской компании через Linnakodu OÜ принадлежит 595 готовых квартир в Таллинне, плюс сейчас идет строительство еще 164 квартир.
По оценкам руководства компании, для завершения строительства новых квартир потребуется еще около 28,1 млн евро.