Плюс еще три дома: планируется расширение нового жилого района у пляжа Штромки

Arco Vara планирует реализовать следующий - состоящий из 3 многоквартирных домов -этап квартала Kodulahe, что на участке по адресу Soodi 6, расположенном недалеко от пляжа Штромки в Мериметса. „Здание со стороны Палдискского шоссе будет 5-этажным, дома со стороны моря - четырехэтажными. И в этот раз мы будем придерживаться нашего принципа, что качественная жилая среда важнее объемов строительства - всего в новом этапе будет построено около 75 квартир, то есть в среднем только 25 квартир в одном доме“, - пояснил Мико Нийнемяэ.

Кроме того, с южной стороны этого грунта будет создана зеленая зона, где также предусмотрена детская площадка. „Планируется, что пространство между зданиями будет свободным от автомобилей, для жителей предусмотрен подземная парковка, а гости могут парковаться на обочине улицы“, — сказал Нийнемяэ.

В соответствии с соглашением с городом Таллинном, Arco Vara за счет собственных средств удлинит съезд от здания G4S на Палдискском шоссе примерно на 200 метров. Кроме того, во время строительства жилых домов, примерно на 150 метров удлинится пешеходно-велосипедная дорожка, пролегающая по краю грунта Soodi 6. „Во время реализации более ранних этапов проекта Kodulahe компания Arco Vara уже построила дорогу для транспорта на улице Сооди и прилегающий к ней тротуар, а также были сделаны работы по озеленению, сооружено уличное освещение и построен дренаж дождевой воды“, — описывает Нийнемяэ. При реализации нового этапа застройщик запланировал инвестиции в размере около 20 миллионов евро.

Комментируя общую ситуацию на рынке недвижимости и строительства, глава Arco Vara находит, что в настоящее время девелоперы воздерживаются от запуска новых проектов. „В то же время нельзя сказать, что интерес покупателей жилья пропал. Скорее видно, что районы с уже развитой инфраструктурой - такие как Kodulahe или Noblessner - продолжают привлекать клиентов“, — прокомментировал Нийнемяэ.

Старт строительства зданий на участке Soodi 6 запланирован на 2024 год, а завершение строительных работ - в 2025 году. По словам Нийнемяэ, все зависит от скорости рассмотрения детальной планировки и получения разрешения на строительство, что на данный момент очень сложно предсказать. „Но с точки зрения строительства уверенности придает тот факт, что наша дочерняя компания Arco Tarc будет генподрядчиком на этом объекте, и поэтому мы в меньшей степени зависим от внешних факторов“.