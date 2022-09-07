ФОТО | Квартиры с мини-бассейном под открытым небом: в Кристийне началось строительство нового жилого квартала

В рамках проекта застройки квартала Тихазе Merko построит два многоквартирных пятиэтажных дома по адресу бульвар Сыпрузе, 26/28. В домах спроектированы уютные двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 51 до 132 квадратных метров. Чтобы увеличить количество попадающего в квартиры дневного света, окна большей части квартир выходят на обе стороны дома.

„Дома в Тихазе соединяют два разных мира. С одной стороны находится уютный зеленый район Кристийне, с другой – удобное транспортное сообщение с центром города. Чтобы подчеркнуть зелень района и распространить за стены квартир чувство дома, в проекте мы уделили большое внимание балконам, лоджиям, террасам и дворам“, — сказал менеджер проекта застройки квартала Тихазе Таави Коткас.

Все квартиры в Тихазе имеют балконы, лоджии и/или террасы, обеспечивающие круглогодичный комфорт. В квартирах на первом этаже террасу дополняет приватный дворик, а террасы на крыше, принадлежащие квартирам на верхних этажах, включают в себя как застекленный зимний сад, так и мини-бассейн под открытым небом. В качестве общей для всех жителей дома зоны рядом с многоквартирными домами будет обустроен уютный озелененный внутренний двор с площадками для отдыха и игр.

Подходящие для малых предприятий коммерческие помещения расположены на первом этаже здания, а на соединяющем два многоквартирных дома цокольном этаже расположатся места для парковки автомобилей и велосипедов, а также кладовки.

Цокольный этаж зданий сочетает в себе практичность и красоту. Парковочные места готовы к установке пунктов зарядки электромобилей, в помещении для велосипедов можно не только хранить и обслуживать двухколесный транспорт, но также его помыть, и, кроме того, зарядить электрические самокаты, велосипеды и прочие легкие средства передвижения. На смену обычным бетонным стенам использована привлекательная внутренняя отделка, создающая ощущение домашнего уюта уже с момента входа в здание.