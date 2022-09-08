08.09.2022, 07:10
Российские граждане рванули на эстонский рынок недвижимости. Нажмет ли государство на тормоз?(26)
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Министертво внутренних дел еще не пришло к однозначному решению, следует ли менять закон, чтобы осложнить гражданам России покупку недвижимости в Эстонии, пишет газета Eesti Päevaleht.
В августе Министерство внутренних дел выступило с предложением разработать закон, который бы ограничивал право российских граждан покупать недвижимость в Эстонии. Предложение родилось не на пустом месте. По данным статистики, за последние годы стремительно вырос интерес к недвижимости в Эстонии граждан России без эстонского персонального идентификационного кода. При этом бюро недвижимости не отмечают повышенного интереса со стороны российских граждан.