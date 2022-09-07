ФОТО и ВИДЕО | Завершен крупнейший за последнее десятилетие проект жилищного строительства в Эстонии(5)
Жилищная компания Bonava завершила последний этап строительства района Pärnaõue в Хааберсти, Какумяэ. Три готовых многоквартирных дома на Принтсу теэ стали последней частью жилого района Pärnaõue, который является одним из крупнейших основанных на частном капитале проектов жилой застройки за последнее десятилетие.
Строительство первых жилых домов в Pärnaõue началось весной 2008 года. За более чем десять лет построено 45 домов на 740 квартир, в которых проживает более 1500 жильцов. На последнем этапе были завершены три двухэтажных дома Pärnaõue Premium Star в самом спокойном районе Pärnaõue, на Принтсу теэ. Новые квартиры уже переданы первым покупателям.
„Pärnaõue превратился в полноценную жилую зону, которая превосходно подходит для семей с детьми и горожан, ведущих активный образ жизни. Мы можем сказать, что Pärnaõue был одним из краеугольных камней истории успеха Bonava, а здания Premium Star идеально подходят для завершения масштабного развития Pärnaõue“, - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.
Завершение последнего этапа поставило точку в застройке всего жилого района Pärnaõue. Далее Bonava будет строить в Хааберсти, недалеко от озера Харку, подковообразный Pikaliiva Kaarmaja. Всего в течение следующих трех лет в районе в два этапа будут построены четыре дома на 160 квартир. Здесь же в этом году была выведена на рынок последняя очередь Järveotsa Kodud. В жилом районе у озера Харку будут построены пять домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года будет завершена полноценная жилая среда с продуманными зонами для отдыха и игр.
„В ситуации, когда объемы предложений сократились, динамика Bonava не ослабла. Наоборот, в этом году мы запустили новые этапы в Uus-Mustamäe и Järveotsa Kodud в Хааберсти, и продолжаем все новые проекты, как было запланировано“, - сказал член руководства Bonava Лаури Лааноя.
В сегодняшних быстро меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачность работы застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья. Как ответственная компания, даже в нынешних условиях, Bonava хочет подтвердить, что, вне зависимости от возможного повышения входных цен, принципы работы будут соблюдены – покупатели нового жилья могут быть уверены в том, что указанная в договоре купли-продажи цена является окончательной и не подлежит пересмотру при сдаче здания.