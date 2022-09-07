ФОТО и ВИДЕО | Завершен крупнейший за последнее десятилетие проект жилищного строительства в Эстонии

Строительство первых жилых домов в Pärnaõue началось весной 2008 года. За более чем десять лет построено 45 домов на 740 квартир, в которых проживает более 1500 жильцов. На последнем этапе были завершены три двухэтажных дома Pärnaõue Premium Star в самом спокойном районе Pärnaõue, на Принтсу теэ. Новые квартиры уже переданы первым покупателям.

„Pärnaõue превратился в полноценную жилую зону, которая превосходно подходит для семей с детьми и горожан, ведущих активный образ жизни. Мы можем сказать, что Pärnaõue был одним из краеугольных камней истории успеха Bonava, а здания Premium Star идеально подходят для завершения масштабного развития Pärnaõue“, - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

Завершение последнего этапа поставило точку в застройке всего жилого района Pärnaõue. Далее Bonava будет строить в Хааберсти, недалеко от озера Харку, подковообразный Pikaliiva Kaarmaja. Всего в течение следующих трех лет в районе в два этапа будут построены четыре дома на 160 квартир. Здесь же в этом году была выведена на рынок последняя очередь Järveotsa Kodud. В жилом районе у озера Харку будут построены пять домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года будет завершена полноценная жилая среда с продуманными зонами для отдыха и игр.

„В ситуации, когда объемы предложений сократились, динамика Bonava не ослабла. Наоборот, в этом году мы запустили новые этапы в Uus-Mustamäe и Järveotsa Kodud в Хааберсти, и продолжаем все новые проекты, как было запланировано“, - сказал член руководства Bonava Лаури Лааноя.

В сегодняшних быстро меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачность работы застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья. Как ответственная компания, даже в нынешних условиях, Bonava хочет подтвердить, что, вне зависимости от возможного повышения входных цен, принципы работы будут соблюдены – покупатели нового жилья могут быть уверены в том, что указанная в договоре купли-продажи цена является окончательной и не подлежит пересмотру при сдаче здания.