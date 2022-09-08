ВИДЕО | Как дизайнер-любитель сделал ремонт и увеличил санузел в хрущевке

Миллиметры в помощь: перепланировка тесной ванной

Стандартный совмещенный санузел в хрущевке составляет 3,2 кв. метра, поэтому для удобства его лучше расширить. В проекте Павла оставался свободный коридор, который вел раньше на кухню. Эту площадь можно было присоединить к мокрой зоне: так ванная стала на 1,4 кв. метра просторнее.

Чтобы эргономично использовать каждый уголок, дизайнер-любитель прибегнул к нескольким решениям:

Использовал скрытую нишу для установки инсталлированного унитаза и водонакопительного бака над ним.

Отказался от ванны в пользу душевой кабины 1х1 м.

Углубил стиральную машину под столешницу с раковиной для умывания.

Так санузел стал функциональным и удобным — без торчащих углов, препятствий и пустующего места. Все под рукой и на своих местах.

Эстетические решения для ванной

Санузел всегда ассоциируется с чистотой, кроме того, это тесная комнатка, поэтому идеальным решением в отделке будут светлые прохладные тона. Павел выбрал очень интересную цветосхему, разбавив лаконичную черно-белую гамму нейтральной серо-бежевой ноткой. Так ванная стала уютнее и живее.

На отделке санузла можно значительно сэкономить, если выбрать простые материалы:

водоотталкивающую краску поверх грубой кирпичной стены;

простой керамогранит со стилизованным финишем вместо дорогих панелей для акцентной стены;

ДСП в качестве столешницы.

Для создания современной комфортной ванной дизайнер выбрал минималистичный сканди-стиль. Стены „раф“ с едва выровненным кирпичом, медицинские металлизированные шкафчики, эффект неотесанного дерева в уголке для умывания. Мелкие детали — сушилки, полотенца — не выбиваются из общей лаконичной картины. Живость в помещение вносят плетеные бельевые корзины и зеленые растения. Таким образом комната выглядит одновременно и брутально, и мягко — это отличное решение для пары или молодой семьи.

Миллион полезных мелочей