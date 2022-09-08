ВИДЕО | Как дизайнер-любитель сделал ремонт и увеличил санузел в хрущевке(1)
Дизайнерский подход позволяет превратить старый тесный санузел в хрущевке в комфортную и функциональную комнату. Сегодня мы рассмотрим несколько хитростей, которые использовал в ремонте Павел Фотеев. Смотрите и вдохновляйтесь современными идеями по обустройству ванной, которые сподвигнут вас на ремонт своей, пишет INMYROOM.
Миллиметры в помощь: перепланировка тесной ванной
Стандартный совмещенный санузел в хрущевке составляет 3,2 кв. метра, поэтому для удобства его лучше расширить. В проекте Павла оставался свободный коридор, который вел раньше на кухню. Эту площадь можно было присоединить к мокрой зоне: так ванная стала на 1,4 кв. метра просторнее.
Чтобы эргономично использовать каждый уголок, дизайнер-любитель прибегнул к нескольким решениям:
Использовал скрытую нишу для установки инсталлированного унитаза и водонакопительного бака над ним.
Отказался от ванны в пользу душевой кабины 1х1 м.
Углубил стиральную машину под столешницу с раковиной для умывания.
Так санузел стал функциональным и удобным — без торчащих углов, препятствий и пустующего места. Все под рукой и на своих местах.
Эстетические решения для ванной
Санузел всегда ассоциируется с чистотой, кроме того, это тесная комнатка, поэтому идеальным решением в отделке будут светлые прохладные тона. Павел выбрал очень интересную цветосхему, разбавив лаконичную черно-белую гамму нейтральной серо-бежевой ноткой. Так ванная стала уютнее и живее.
На отделке санузла можно значительно сэкономить, если выбрать простые материалы:
водоотталкивающую краску поверх грубой кирпичной стены;
простой керамогранит со стилизованным финишем вместо дорогих панелей для акцентной стены;
ДСП в качестве столешницы.
Для создания современной комфортной ванной дизайнер выбрал минималистичный сканди-стиль. Стены „раф“ с едва выровненным кирпичом, медицинские металлизированные шкафчики, эффект неотесанного дерева в уголке для умывания. Мелкие детали — сушилки, полотенца — не выбиваются из общей лаконичной картины. Живость в помещение вносят плетеные бельевые корзины и зеленые растения. Таким образом комната выглядит одновременно и брутально, и мягко — это отличное решение для пары или молодой семьи.
Миллион полезных мелочей
Помимо основной планировки пространства, в каждой ванной важно предусмотреть множество деталей, которые сделают жизнь легче и приятнее. Так, в душевой кабине Павел установил зеркало в полный рост и углубления в кладке для банных принадлежностей. Над раковиной также повесили портретное зеркало с подсветкой, которая пригодится при создании макияжа и прически.
Рядом расположен шкафчик для косметики и гигиенических средств. Напротив — остекленная стойка для хранения бытхимии и свежих полотенец. Это отличное решение позволяет защитить текстиль от влаги, при этом визуально не скрадывая пространство.
Также в ванной есть теплый полотенцесушитель и раскладная настенная сушилка для белья. Полы отделаны легко моющейся плиткой, под ней скрыта система подогрева.
Еще один лайфхак от Павла — специально защищенные от влаги светильники с ярким белым светом.