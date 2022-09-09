Банк советует: как действовать при возникновении временных платежных затруднений по кредиту

„Самое главное – немедленно заняться проблемой и обратиться в банк, где вы брали кредит. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов достичь соглашения, устраивающего обе стороны“, - советует Хакиайнен. Мы предоставляем кредиты ответственно и тщательно оцениваем кредитоспособность клиента. Важно, чтобы качество жизни клиента сохранялось, и чтобы после выполнения кредитных обязательств у него оставалось достаточно денег. „Если имеется проблема с погашением кредита, свяжитесь с нами как можно скорее. Обратитесь за советом и рекомендациями, мы выясним как именно помочь вам“, - добавила Хакиайнен. Профилактика – первый шаг к тому, чтобы в регистре платежной дисциплины в отношении вас не появилась неприятная запись.

Найдите лучшее для себя решение

Когда клиент обращается к нам, мы сначала выясняем причину трудностей с выплатами. Возможными решениями являются, например, изменение даты платежа по кредиту, уменьшение ежемесячного платежа с продлением периода погашения кредита или приостановка погашения основной части кредита на согласованный период времени, то есть платежный отпуск. „Платежный отпуск по основной задолженности означает, что вы ежемесячно платите проценты, но основная сумма кредита не уменьшается. Для продления платежного отпуска и срока кредита необходимо представить соответствующее ходатайство. Это с удобством можно сделать в интернет-банке и на сайте банка“, - пояснила Хакиайнен. Прежде чем принять решение, посоветуйтесь с банком. Проанализируйте, какой вариант для вас лучше. Узнайте, какие изменения договора и какие расходы последуют? Действительно ли предлагаемое решение разрешит вашу ситуацию?

Объедините несколько кредитов в один