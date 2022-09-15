15.09.2022, 08:00
КАЛЬКУЛЯТОР | Euribor резко вырос. Насколько подорожает ваш жилищный кредит?
ФОТО: | Delfi Meedia
Наряду с ростом цен на энергоносители эстоноземельцам придется больше платить и по процентам за жилищный кредит. На это повлияло и решение Европейского центробанка (ЕЦБ).
Во избежание путаницы: 8 сентября ЕЦБ повысил не еврибор, а три вида процентных ставок. С 14 сентября 2022 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования повысилась до 1,25%, процентные ставки по линии предельного кредитования – до 1,50%, ставки по депозитной линии увеличены до 0,75%.