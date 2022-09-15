Недвижимость
15.09.2022, 08:00

КАЛЬКУЛЯТОР | Euribor резко вырос. Насколько подорожает ваш жилищный кредит?

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | Delfi Meedia

Наряду с ростом цен на энергоносители эстоноземельцам придется больше платить и по процентам за жилищный кредит. На это повлияло и решение Европейского центробанка (ЕЦБ).

Во избежание путаницы: 8 сентября ЕЦБ повысил не еврибор, а три вида процентных ставок. С 14 сентября 2022 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования повысилась до 1,25%, процентные ставки по линии предельного кредитования – до 1,50%, ставки по депозитной линии увеличены до 0,75%.

Исходя из того, что ЕЦБ начал в целях обуздания инфляции в июле повышать процентные ставки, это отразилось и на евриборе. Например, 12-месячный еврибор вырос за последний месяц на 0,8% до 1,903%, 6-месячный еврибор - более чем на 0,6% до 1,354%.

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