КАЛЬКУЛЯТОР | Euribor резко вырос. Насколько подорожает ваш жилищный кредит?

Во избежание путаницы: 8 сентября ЕЦБ повысил не еврибор, а три вида процентных ставок. С 14 сентября 2022 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования повысилась до 1,25%, процентные ставки по линии предельного кредитования – до 1,50%, ставки по депозитной линии увеличены до 0,75%.

Исходя из того, что ЕЦБ начал в целях обуздания инфляции в июле повышать процентные ставки, это отразилось и на евриборе. Например, 12-месячный еврибор вырос за последний месяц на 0,8% до 1,903%, 6-месячный еврибор - более чем на 0,6% до 1,354%.