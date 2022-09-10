Эксперт по недвижимости: цены говорят о том, что Мустамяэ становится частью центра города

Саку, Сауэ и Кейла, а также ряд других малых городов превращаются в пригороды Таллинна, и стоимость квадратного метра в расположенных в них новостройках приближается к 4000 евро.

По словам Яануса Лаугуса, район Кристийне уже слился с центром города, и район Мустамяэ движется в этом же направлении. „Мустамяэ больше нельзя сравнивать с окраиной или гетто, как раньше. Сегодня район Мустамяэ является очень популярным местом, расположенным близко от центральных артерий города. Здесь сформировалась своя среда, сильная инфраструктура с достаточным количеством школ и торговых центров. Также в районе много зеленых зон“, – сказал Лаугус.

„Поэтому девелоперы и раньше запрашивали за квадратный метр в самых престижных микрорайонах Мустамяэ более высокую цену, которая достигала 4000 евро. А на прошлой неделе компания Merko, которая нередко задает вектор движения на рынке недвижимости, представила в Мустамяэ новый многоквартирный объект Tihase, квадратный метр в котором стоит от 4500 евро“, – пояснил Лаугус.

„Наблюдая за развитием города, мы видим, что сегодня бывшие советские „горы“ по сути становятся частью центра Таллинна. А такие небольшие населенные пункты, как Саку, Сауэ, Кехра и Кейла, расположенные недалеко от столицы и имеющие с ней хорошее сообщение, фактически трансформируются в изобилующие новостройками пригороды, жизнь в которых на самом деле намного спокойнее, чем в Таллинне“, – сказал Лаугус.

„Именно по этой причине, например, в Сауэ и в Саку стоимость одного квадратного метра новой квартиры составляет 3500-3900 евро. В Кейла цены на новые квартиры приблизительно на десять процентов ниже, но все же определенно выше 3000 евро. Стоимость квадратного метра в старом фонде в новых пригородных районах в зависимости от ремонта и года постройки дома составляет от 2000 до 3000 €/м2“, – сказал глава Uus Maa.