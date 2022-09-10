ОПРОС | Более половины жителей Эстонии готовы доплачивать за энергоэффективное жилье больше

На вопрос о том, на сколько больше люди готовы платить за энергоэффективное жилье, 32% ответили, что готовы платить на 10% больше. 24% готовы заплатить на 5% больше. 28% опрошенных вообще не хотели бы за это доплачивать.

За экологически чистые строительные материалы и технологии 27% респондентов согласились бы платить на 5% и на 20–10% больше. Однако самая большая доля опрошенных — 44% — не согласилась бы платить больше за дом, построенный из экологически чистых материалов.

За возможность использования экологически чистых источников энергии, таких как солнечные панели, ветрогенераторы или тепловые насосы, 25% респондентов заплатили бы на 5% больше, а 24% респондентов — на 10% больше. Однако 39% вообще не согласились бы платить за такие решения больше.

„Приятно видеть, что энергоэффективность дома является важной темой для жителей Эстонии, и, безусловно, ее значение при приобретении нового жилья возросло в результате недавнего резкого роста цен на энергоносители, что повысило интерес клиентов к более эффективным решениям в области энергетики“, — прокомментировала руководитель подразделения банковского обслуживания частных клиентов SEB Силле Халланг.

Организованный SEB опрос был проведен в апреле 2022 года компанией Norstat, в Эстонии в нем приняли участие в общей сложности 1 000 человек в возрасте 18–74 лет.