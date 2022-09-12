Продать квартиру на пике цен, чтобы сэкономить на коммуналке: упадут ли вскоре цены на недвижимость и когда лучше покупать жилье?
Пара из Таллинна жила в небольшой квартирке недалеко от Балтийского рынка. „Мы планировали через год переехать и уже присмотрели новую квартиру, – говорят они. – Но недавно наше КТ взяло огромный кредит. Мы посчитали, сколько нам придется теперь платить, и решили эту квартиру, пока цены еще на пике, продать. А сами пока поснимаем“. Насколько экономически обоснованно такое решение и что делать тем, у кого есть недвижимость и при этом – еще и сомнения, что он сможет в отопительный сезон расходы на нее оплачивать? Разбиралась „МК-Эстония“.
Пара отмечает, что их плюсом было то, что эта квартирка – в престижном нынче районе Каламая.
„Все говорят: осенью будет кризис, – вздыхают они. – И у нас такой дом, что отапливать его очень дорого. Мы в эту зиму были в шоке, а в следующую, говорят, будет еще хуже… Плюс КТ взяло огромный кредит, а это – еще плюс минимум 75 евро в месяц за нашу крошечную недвижимость. Тем, у кого площадь больше, будет еще дороже. И мы посчитали, что выгоднее будет ее сейчас продать, пока цены на пике, год поснимать, а через год будет готов дом в другом районе, где мы уже присмотрели себе квартиру побольше“.
Пара утверждает, что этой зимой им обоим пришлось взять по подработке, чтобы оплачивать счета.
„И сильно упал наш уровень жизни, поскольку в этом доме все построено так, что электричество, отопление и подогрев воды выходят очень дорого. Поэтому мы решили избавиться от этой дорогостоящей во всех смыслах недвижимости и съехать туда, где, как показывают счета за январь, февраль и март, коммуналка была подешевле…“ – объясняют они.
Первые звоночки охлаждения рынка?
Житель Таллинна Матвей (имя изменено) отмечает, что он уже несколько месяцев пытается продать квартиру в престижном районе.
„Я поставил довольно высокую цену, и сразу же нашелся покупатель, готовый заключить сделку, – отмечает он. – Но я ему отказал, решив поторговаться. Это было в июле. И после этого – тишина. Я даже снизил уже цену, но пока никто не звонит“.
Мужчина считает, что это может быть первым звоночком, что рынок уже охладевает, и покупателей, готовых купить недвижимость буквально за любые деньги, становится все меньше и меньше.
Продавать или покупать?
„МК-Эстония“ узнала у маклеров крупнейших бюро недвижимости, что они посоветуют тем, кто волнуется, что вскоре не сможет содержать свою недвижимость. И стоит перед выбором, продать ее или нет? А также тем, кто ждет, что рынок скоро охладеет и цены снизятся.
„На мой взгляд, главное – четко понимать, какие цели преследуете от продажи и покупки недвижимости, – говорит маклер Pndi Kinnisvara OÜ Анна Данилова. – Если стоит задача получить прибыль от ранее инвестированных средств, то сейчас – самое подходящее время для продажи. Если вы хотите продать этот и приобрести другой объект, тогда необходимо сперва найти новый, забронировать и только после этого начать продавать свою собственность“.
Маклер делится, что лично наблюдала ситуации, когда после продажи не удавалось найти новое жилье по ряду причин.
„Например, пока искали новый объект, цены выросли, и удачно приобрести новое жилье не получилось“, – отмечает она.
Нужно ли торопиться продавать, пока цены не упали? На этот вопрос Анна Данилова отвечает так: „Многие считают, что цены упадут, и поэтому торопятся продать. Но никто не знает, что будет на самом деле. Мы можем только предполагать и делать прогнозы. Моё мнение: краха не будет, как и сильного падения цен. Но и не исключаю приостановку их роста или небольшое снижение“.
Покупать или подождать ещё?
„Покупка недвижимости – это всегда важное решение, – подчеркивает профессиональный маклер. – Необходимо реально оценивать свои возможности. Особенно сейчас, когда вокруг говорят и пишут об увеличение еврибора, процентных ставок по кредиту и увеличения стоимости коммунальных услуги. Помню, как в первую волну коронавируса многие были абсолютно уверены, что цены упадут и можно будет приобрести недвижимость значительно дешевле. А что в итоге? Цены выросли почти в два раза и продолжают расти, пусть и не быстрыми темпами“.
Она отмечает: за последние несколько лет произошло столько событий, которых мы даже представить себе не могли. И жизнь при этом не остановилась. Недвижимость как продавали и покупали, так и продолжают это делать.
„Да, соглашусь, что ажиотажа нет. Количество сделок снизилось. Люди лишний раз взвешивают свои решения, но жизнь продолжается“, – констатирует Анна Данилова.
И добавляет: „Я бы не сказала, что рынок охладевает. Он чуть успокоился, но для летнего сезона это – обычная ситуация. Интерес у клиентов есть, может, не такой активный, как в последние пару лет, но слишком много негативных событий произошло вокруг. Недвижимость, которую выставляют на продажу по рыночной стоимости, также покупают достаточно активно. А те объекты, что стояли по завышенной цене, продолжают стоять и сейчас. Интереса к их покупке нет, потому что покупатели все же следят за рынком и ориентируются в ценах, а не бездумно хватают все подряд“.
Переехать, чтобы сэкономить
Переезжают ли жители Эстонии в жилье поменьше, чтобы осенью-зимой не так много платить за отопление и электричество?
„Да, вопрос увеличения стоимости отопления и электричества сейчас один из самых актуальных, – говорит Анна Данилова. – Многие этим обеспокоены. Но чтобы из-за этого переезжали в квартиры поменьше – такого я не наблюдала ни у одного из своих клиентов и не слышала от коллег. Скорее это касается людей, кто снимает жилье. Цены на аренду увеличились, как и за отопление, и за электричество. Возможно, это их заставляет задуматься переехать в квартиру поменьше. Такую тенденцию я заметила в последние пару месяцев“.
Она отмечает, что после того, как началась война в Украине, произошел сбой в поставках стройматериалов, и сроки сдачи новых объектов отодвинулись. Поэтому периодически есть клиенты, которым приходится снимать недвижимость в ожидании, пока объект, который они купили, будет готов.
„Еще одна из тенденций в моей практике: очень заметно желание клиентов инвестировать в жилую недвижимость – как во вторичное жилье, так и новострой – с целью последующей сдачи в аренду“, – констатирует профессиональный маклер Анна Данилова.
Кому покупать, кому продавать?
Ведущий консультант по недвижимости в районе Пыхья-Таллинн, профессиональный маклер бюро Uus Maa Марина Ходус советует тем, кто думает покупать или продавать в ближайшее время недвижимость, следующее: „Если у вас есть необходимость в жилье, то советую покупать. Для покупки жилья нет неподходящего времени: если надо, то надо. Для инвестора – сейчас время продавать, т. к. цены на пике. Инвестор может продать квартиру и сделать инвестицию в более выгодный проект или в квартиру лучшего качества. Если у вас на руках квартира, в которой вы не очень нуждаетесь, то сейчас самое время, когда можно получить хорошие деньги. Или сдать ее в аренду, т.к рынок аренды очень активный. Просто содержать пустую квартиру, учитывая комунальные расходы, просто нецелесообразно“.
Она добавляет, что при этом торопиться продавать не надо, цены существенно не упадут.
„Они скорее просто скорректируются там, где ожидания по цене были нереальными, – подчеркивает Марина Ходус. – Продавцу не стоит недооценивать покупателей, они в курсе, что происходит на рынке“.
Покупателям она советует: если нужно жилье, то откладывать не стоит. Хотя бы уже потому, что еврибор все еще низкий.
„Кто знает, какая будет политика банков через год? – рассуждает професиональный маклер. – Готовиться можно в том плане, что стоит сходить в банк, узнать свои возможности. Лучше получить предложения нескольких банков. Затем определиться, что вы хотите купить. Процесс поиска займет тоже время, не менее 3–6 месяцев“.
Она констатирует: в летние месяцы всегда сделок меньше, сказывается время отпусков.
„Мы ожидаем, что к осени рынок немного охладеет, скорректируется, – добавляет Марина Ходус. – Все меньше будет предложений с заоблачными ценами, ожидается, что предложений на продажу поступит больше. А это в свою очередь повлияет на уровень цен. Мне кажется, мы достигли нового уровня цен, и этот уровень останется таким на какое-то время“.
„Это того стоит!“
Что же касается мыслей о том, чтобы в преддверии сложного периода переехать в жилье поменьше, дабы осенью-зимой не так много платить за отопление и электричество, профессиональный маклер отмечает: „Да, такие сделки происходят. Это не массовое явление, но имеет место. Или, например, меняют квартиру с газовым отоплением на квартиру с центральным отоплением. Если раньше все хотели купить квариру с индивидуальным газовым отоплением, то теперь это не такой большой плюс. Или, например, пенсионеры из 3-комнатной квартиры переезжают в квартиру поменьше“.
По поводу истории молодой пары из начала статьи Марина Ходус говорит: „Это очень распространенная схема, когда люди снимают жилье, пока строится новое. Мне видится, это вполне разумная схема. Семья продает старую квартиру, полученные деньги использует как первоначальный взнос в банке и покупает новое жилье, неважно, квартиру или дом. И какой-то промежуток времени живет в съемной квартире. Это хорошая возможность улучшить свои жилищные условия. Получается больше хлопот с переездом, но мне кажется, это того стоит“.