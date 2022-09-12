Продать квартиру на пике цен, чтобы сэкономить на коммуналке: упадут ли вскоре цены на недвижимость и когда лучше покупать жилье?

Пара отмечает, что их плюсом было то, что эта квартирка – в престижном нынче районе Каламая.

„Все говорят: осенью будет кризис, – вздыхают они. – И у нас такой дом, что отапливать его очень дорого. Мы в эту зиму были в шоке, а в следующую, говорят, будет еще хуже… Плюс КТ взяло огромный кредит, а это – еще плюс минимум 75 евро в месяц за нашу крошечную недвижимость. Тем, у кого площадь больше, будет еще дороже. И мы посчитали, что выгоднее будет ее сейчас продать, пока цены на пике, год поснимать, а через год будет готов дом в другом районе, где мы уже присмотрели себе квартиру побольше“.

Пара утверждает, что этой зимой им обоим пришлось взять по подработке, чтобы оплачивать счета.

„И сильно упал наш уровень жизни, поскольку в этом доме все построено так, что электричество, отопление и подогрев воды выходят очень дорого. Поэтому мы решили избавиться от этой дорогостоящей во всех смыслах недвижимости и съехать туда, где, как показывают счета за январь, февраль и март, коммуналка была подешевле…“ – объясняют они.

Первые звоночки охлаждения рынка?

Житель Таллинна Матвей (имя изменено) отмечает, что он уже несколько месяцев пытается продать квартиру в престижном районе.

„Я поставил довольно высокую цену, и сразу же нашелся покупатель, готовый заключить сделку, – отмечает он. – Но я ему отказал, решив поторговаться. Это было в июле. И после этого – тишина. Я даже снизил уже цену, но пока никто не звонит“.

Мужчина считает, что это может быть первым звоночком, что рынок уже охладевает, и покупателей, готовых купить недвижимость буквально за любые деньги, становится все меньше и меньше.

Продавать или покупать?

„МК-Эстония“ узнала у маклеров крупнейших бюро недвижимости, что они посоветуют тем, кто волнуется, что вскоре не сможет содержать свою недвижимость. И стоит перед выбором, продать ее или нет? А также тем, кто ждет, что рынок скоро охладеет и цены снизятся.