Предприниматель: в ближайшие полгода-год с покупкой жилья лучше не спешить
„Если мы посмотрим на другие экономики мира, например, Канады или Австралии, которые опережают нас по повышению процентных ставок, то там на рынке недвижимости царит спад, – заявил предприниматель в сфере недвижимости Вильяр Аракас в радиопередаче Vikerhommik. – Но это не говорит о крахе, лишь о корректировке цен. В более близкой к нам Швеции рост цен на недвижимость был самым большим за последние 30 лет, и там SEB прогнозирует, что благодаря повышению процентных ставок цены упадут на 15-20% по сравнению с пиковым значением“.
Как передает RusERR, он добавил, что на рынке недвижимости сложилась нелепая ситуация, которую можно сравнить с предгрозовой, когда все ждут разряда молнии, чтобы воздух стал чище: „Действует принцип, что запрашивать (цену за недвижимость – прим. ред.) не стыдно. Это время закончится, но мы также не увидим такой ситуации, которая была на рынке недвижимости в 2009-2010 годах. Конечно, после коронавируса и украинского кризиса цены на материалы для застройщиков выросли. Но сейчас ситуация успокаивается. Число сделок начинает сокращаться, но в статистике это отразится с годовым сдвигом. В целом для рынка недвижимости это хорошо, поскольку в ценовом ралли не может быть ничего положительного“.
По его словам, крупнейшим изменением станет упорядочивание ожиданий: „Мы живем в обществе, ориентированном на потребителя, и это один из важнейших экономических показателей. Последние десять лет на рынке недвижимости дела шли хорошо благодаря дешевым деньгам. Центробанки устраняют ошибки коронавирусного времени, когда были открыты денежные краны. Деньги, которые были вброшены в рынок, создали нынешнюю ситуацию“.
Аракас подсчитал, что в Эстонии выданы жилищные кредиты на 10 млрд евро, и если Euribor вырастет до двух процентов, то у людей отнимут еще 200 млн евро.
„Говорят, что расходы домохозяйств на жилье могут составлять до трети от доходов. Я думаю, что этой зимой мы увидим другие цифры, – отметил гость передачи, добавив, что лично он повременил бы в нынешней ситуации с покупкой жилья от шести до 12 месяцев. – Я принадлежу к тем, кто видит потенциал для небольшого спада. Цена квадратного метра с 5000 до 2000 евро не упадет, но если она снизится до 4000 евро, это уже будет явная победа“.