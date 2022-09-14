Недвижимость
14.09.2022, 08:00

Лизинги и азартные игры. От чего на самом деле зависит получение жилищного кредита?

 
Разъясняют действующие в Эстонии банки
Жилищный кредит
Жилищный кредит
ФОТО: Shutterstock

Недавно в СМИ прошла информация о том, что из-за растущих процентных ставок жилищные кредиты, выдаваемые банками, станут менее доступны. Однако, кроме растущих процентных ставок, есть и другие факторы, от которых может зависеть сумма предоставляемого кредита. С вопросом к банкам, какие именно факторы могут учитываться, обратилось издание Delfi Ärileht.

Сегодня в Эстонии жилищные кредиты предоставляют довольно многие банки, но практически все отмечают, что заявления о предоставлении жилищного кредита рассматриваются в индивидуальном порядке. Первый шаг, который советуют сделать все банки, это — подать ходатайство.

Но прежде чем сделать первый шаг, не помешает проделать предварительную работу: изучить предложения как можно большего числа банков, чтобы узнать, на каких условиях банк выдает кредит, какова процентная ставка. А какие факторы, касающиеся возможного кредитополучателя, учитывает банк?

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