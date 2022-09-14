Лизинги и азартные игры. От чего на самом деле зависит получение жилищного кредита?

Недавно в СМИ прошла информация о том, что из-за растущих процентных ставок жилищные кредиты, выдаваемые банками, станут менее доступны. Однако, кроме растущих процентных ставок, есть и другие факторы, от которых может зависеть сумма предоставляемого кредита. С вопросом к банкам, какие именно факторы могут учитываться, обратилось издание Delfi Ärileht.