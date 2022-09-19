Новый застройщик на рынке. Компания Avalon строит близ Таллинна „Маленькую Данию“

Исполнительный директор фирмы Avalon Ахти Кийли называет свое предприятие сестрой компании Capital Mill. Действительно, имена владельцев известной компании, занимающейся строительство м офисных зданий, можно обнаружить и в списке пайщиков фирмы Avalon. Ахти Кийли занимается недвижимостью не первый год, основание фирмы Avalon он заложил еще в 2016 году.

„Появилась уверенность в своих силах. До этого я был маклером коммерческих площадей, аналитиком, руководителем сделок и одно время даже владельцем строительного предприятия“, - сказал Кийли. Нельзя сказать, что до недавнего времени фирма Avalon занималась только небольшими проектами, но, несомненно, нынешний проект — самый масштабный.