19.09.2022, 08:00
Новый застройщик на рынке. Компания Avalon строит близ Таллинна „Маленькую Данию“
ФОТО: | Delfi Meedia
В ближайшие годы компания-застройщик Avalon, в портфеле которой один большой и несколько небольших проектов, планирует продать квартир, домов и рядных домов на сумму примерно в 100 миллионов евро. Снижения цен на недвижимость девелопер не прогнозирует, пишет Delfi Ärileht.
Исполнительный директор фирмы Avalon Ахти Кийли называет свое предприятие сестрой компании Capital Mill. Действительно, имена владельцев известной компании, занимающейся строительством офисных зданий, можно обнаружить и в списке пайщиков фирмы Avalon. Ахти Кийли занимается недвижимостью не первый год, основание фирмы Avalon он заложил еще в 2016 году.