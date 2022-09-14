Под Таллинном построят новый микрорайон площадью 30 гектаров. Застройщик использует новаторский подход

Когда застройка Вяйке-Таани (эст. Väike-Taani, в пер. „Маленькая Дания“ – прим.) площадью 30 гектаров будет полностью готова, она будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядных домов, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятий спортом и многое другое.

„Мы с самого начала руководствовались принципами создания целостной деревни. Для создания разносторонней жилой среды будет построено более пяти километров дорог и трасс, а также деревенские площади, детский сад, игровые площадки, площадки для парковки и обеспечения возможности совместного использования автомобилей. При возведении зданий и формировании ландшафта центральное место займут оптимальные для человека архитектурные решения“, – сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.

Поскольку учитываются потребности экологически сознательного человека, в домах и во всей застраиваемой деревне будет ясно чувствоваться дух Дании. Будущие жители Вяйке-Таани смогут сами выбрать оформление своего жилья – начиная от типа здания и отделочных материалов и заканчивая различными смарт-устройствами, бассейном, купальной бочкой и т. п.

„Мы инвестировали во многие решения, предполагающие персональный подход, потому что понимаем, что в будущем такой подход и свобода выбора будут становиться нормой при создании жилой среды, и мы хотим этого“, – оценил Кийли.

Комплексное решение поможет создать единое пространство

Недвижимости Вяйке-Таани будут располагаться в северной части исторической деревни Яйгрумяэ. В оформлении ландшафта и наружного пространства будет ощущаться влияние природы, а рельефные поверхности и обильная растительность помогут также создать приватные зоны и различные пространства.