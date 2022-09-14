Под Таллинном построят новый микрорайон площадью 30 гектаров. Застройщик использует новаторский подход
Застройщик жилой недвижимости Avalon построит на границе Таллинна, в Яйгрумяэ, новый микрорайон Вяйке-Таани, при создании целостной жилой среды которого будет использована новаторская концепция.
Когда застройка Вяйке-Таани (эст. Väike-Taani, в пер. „Маленькая Дания“ – прим.) площадью 30 гектаров будет полностью готова, она будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядных домов, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятий спортом и многое другое.
„Мы с самого начала руководствовались принципами создания целостной деревни. Для создания разносторонней жилой среды будет построено более пяти километров дорог и трасс, а также деревенские площади, детский сад, игровые площадки, площадки для парковки и обеспечения возможности совместного использования автомобилей. При возведении зданий и формировании ландшафта центральное место займут оптимальные для человека архитектурные решения“, – сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.
Поскольку учитываются потребности экологически сознательного человека, в домах и во всей застраиваемой деревне будет ясно чувствоваться дух Дании. Будущие жители Вяйке-Таани смогут сами выбрать оформление своего жилья – начиная от типа здания и отделочных материалов и заканчивая различными смарт-устройствами, бассейном, купальной бочкой и т. п.
„Мы инвестировали во многие решения, предполагающие персональный подход, потому что понимаем, что в будущем такой подход и свобода выбора будут становиться нормой при создании жилой среды, и мы хотим этого“, – оценил Кийли.
Комплексное решение поможет создать единое пространство
Недвижимости Вяйке-Таани будут располагаться в северной части исторической деревни Яйгрумяэ. В оформлении ландшафта и наружного пространства будет ощущаться влияние природы, а рельефные поверхности и обильная растительность помогут также создать приватные зоны и различные пространства.
„Застройщики часто ограничиваются лишь строительством дорог и домов, однако данный проект, сфокусированный на комплексном решении, охватывающем всю территорию, отличается начиная уже с создания эскиза. Такой изначально продуманный подход, без сомнения, будет способствовать формированию единого пространства, представляющего собой культурно-историческую ценность, – сказал ландшафтный архитектор Пеэп Моораст. – На том месте, где сейчас находятся голые поля, появится много зеленых насаждений, и между домами будут предусмотрены зеленые коридоры с рельефным ландшафтом, плотной растительностью, дорогами и площадками. Если посадить там сосны, то получится контраст с более светлыми березами, растущими в уличных зонах у аллей“.
Между зданиями будут предусмотрены насыпи разной высоты, которые будут напоминать прибрежные дюны и обеспечивать бóльшую приватность недвижимостей. Жилые дома будут находиться среди этих „дюн“, между деревьями.
Партнер архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo Ове Оот в частности подчеркнул важность создания крепкого идентитета этого места с помощью соответствующих архитектурных решений и уличного пространства. „Разумеется, нашей задачей было создание таких жилых зданий, которые будут доступны людям и в то же время уникальны благодаря тому, что при их строительстве будут учтены пожелания каждого пользователя и проявлена забота об окружающей среде. Однако мы также исходили из того, что соединение недвижимостей с улицей и устранение барьеров позволило бы сделать эти недвижимости менее разделенными и усилить чувство общности“.
Центральная площадь, которая будет находиться у детского сада, который будет построен через два года, станет связующим звеном, благодаря которому новый микрорайон Вяйке-Таани будет целостной общиной. На этой площади можно будет устраивать встречи и различные мероприятия.
На первом этапе на продажу будут выставлены 14 частных домов, 8 рядных домов и 8 квартир, которые будут готовы к лету следующего года. В случае многоквартирных домов и рядных домов, которые будут иметь класс энергетической эффективности A и на которых будут установлены солнечные панели, можно будет дополнительно заказать строительство станций для зарядки электромобилей.
Реализацию данного проекта застройки поддерживают строительное предприятие Verston, ландшафтный архитектор Пеэп Моораст и архитекторы архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo Ове Оот, Катарина Клаамас, Мартин Лепплаан, Мярт Марипуу и Сильвер Соэ.