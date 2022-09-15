Эксперимент RusDelfi | Как мы сняли комнату в Таллинне за 350 евро у… беженки из Украины

Аренда комнаты. И 100 евро сверху - за коммуналку

Наш источник сообщил о подозрительном объявлении в социальной сети в группе помощи украинским беженцам. Женщина разместила публикацию о том, что сдает комнату в двухкомнатной квартире в столичном районе Нымме за 350 евро в месяц. Комментаторы бурно отреагировали на такое объявление, отмечая, что незаконная субаренда наказуема, но хозяйка публикации на критические комментарии не отвечала и продолжала искать квартиранта.

Мы решили пойти на эксперимент и попробовали снять комнату, при этом одна из нас должна была представиться украинской беженкой. Легенда с нашей стороны оказалась проста: Ольга, не замужем, детей нет, работает, давно живет на корабле, но устала от этой обстановки. Хочет переехать, но денег на отдельное жилье недостаточно, платить за полноценную квартиру, а также маклеру, возможности сейчас нет.

Сначала решаем позвонить по указанному объявлению. Молодая женщина сразу отвечает на звонок, представляется Кариной (имя изменено, настоящее имя редакции известно), признавшись, что в социальной сети пользуется вымышленным аккаунтом. Она рассказывает, что приехала из Одессы в Таллинн в апреле этого года,