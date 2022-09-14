14.09.2022, 15:15
ЮРИДИЧЕСКИ КОРРЕКТНО! Сирет Котка имела в Таллинне три квартиры, но годами жила в съемных. Расходы на съемное жилье оплачивает Рийгикогу(20)
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 50 000 ЕВРО: „Я выплачиваю кредит и одна воспитываю ребенка“, - сказала Сирет Котка изданию Eesti Ekspress, объясняя, почему налогоплательщики должны оплачивать ее расходы за съемную квартиру.
Нынешней весной в антикоррупционную комиссию Рийгикогу поступила информация о том, что депутат парламента Сирет Котка (42) имеет в Таллинне несколько квартир, но сама живет в съемной, и канцелярия Рийгикогу компенсирует ее расходы на жилье.