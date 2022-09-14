ЮРИДИЧЕСКИ КОРРЕКТНО! Сирет Котка имела в Таллинне три квартиры, но годами жила в съемных. Расходы на съемное жилье оплачивает Рийгикогу

Нынешней весной в антикоррупционную комиссию Рийгикогу поступила информация о том, что депутат парламента Сирет Котка (42) имеет в Таллинне несколько квартир, но сама живет в съемной, и канцелярия Рийгикогу компенсирует ее расходы на жилье.

Информация поступила в то время, когда стало известно о махинациях центриста Мартина Репинского, бывшего мужа Сирет Котка. Как депутат парламента Репинский получал компенсацию за то, что снимал в столичном районе Ласнамяэ квартиру, в которой жили его знакомые. В это самое время Репинский был зарегистрирован в Ида-Вирумаа, в его собственности находилась квартира в Виймси.