Недвижимость
14.09.2022, 15:15

ЮРИДИЧЕСКИ КОРРЕКТНО! Сирет Котка имела в Таллинне три квартиры, но годами жила в съемных. Расходы на съемное жилье оплачивает Рийгикогу

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ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 50 000 ЕВРО: „Я выплачиваю кредит и одна воспитываю ребенка“, - сказала Сирет Котка изданию Eesti Ekspress, объясняя, почему налогоплательщики должны оплачивать ее расходы за съемную квартиру.

Нынешней весной в антикоррупционную комиссию Рийгикогу поступила информация о том, что депутат парламента Сирет Котка (42) имеет в Таллинне несколько квартир, но сама живет в съемной, и канцелярия Рийгикогу компенсирует ее расходы на жилье.

Информация поступила в то время, когда стало известно о махинациях центриста Мартина Репинского, бывшего мужа Сирет Котка. Как депутат парламента Репинский получал компенсацию за то, что снимал в столичном районе Ласнамяэ квартиру, в которой жили его знакомые. В это самое время Репинский был зарегистрирован в Ида-Вирумаа, в его собственности находилась квартира в Виймси.

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