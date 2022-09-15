Активность покупателей жилья снова растет – те, кто нашел подходящее, покупают

„Август однозначно был самым активным из летних месяцев, и по количеству продаваемых ходатайств о кредите был похож на первые месяцы года. Тогда, правда, средняя желаемая сумма кредита была несколько выше“, – сказала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, по оценкам которой резкий рост количества подаваемых ходатайств о жилищном кредите свидетельствует о том, что многие из тех, кто в последние месяцы испытывали сомнения, скорее всего, всё-таки приняли решение. „На рынке всё ещё ощущается нехватка нового жилья. Те, кто находят что-то подходящее, покупают“, – пояснила Пехтер.

По словам Пехтер, многие по-прежнему заинтересованы в получении жилищного кредита с особым графиком, который позволяет платить банку только проценты в течение первых десяти или даже двадцати лет. „Главная причина этого интереса очевидна — высокий уровень инфляции заставляет людей искать способы отложить обязательства на будущее, где предположительно каждый возвращаемый евро будет иметь несколько меньшую стоимость“, — отметила Пехтер и добавила, что для многих молодых семей специальный график позволяет переехать в немного более просторный дом уже сегодня вместо того, чтобы неопределённо долго ждать того момента, когда зарплата достаточно увеличится.