На рынке жилья появились сигналы возможного снижения цен

Пока цены не показывают никаких признаков снижения, но аналитик перечислил ряд факторов, которые могут изменить ситуацию - помимо охлаждения экономики, высоких цены на энергоносители, это текущие процессы на рынке недвижимости, в частности, ослабевший интерес к только что отстроенному жилью: „Еще в начале года был дефицит на рынке нового жилья, но с июля-августа речи о нем уже не идет. Интерес покупателей к новым квартирам упал в разы. В 2021 году люди покупали в месяц в среднем 350 квартир, в июле-августе - от 40 до 60. Мы видим резкий спад, а значит покупатели начали думать о других расходах“.

Рынок вторичного жилья при этом по-прежнему активен и признаков снижения количества сделок здесь нет - не падает и число ходатайств о жилищных кредитах, сообщила руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма: „В этом году число ходатайств о кредитах довольно высокое, в среднем по 800 в неделю. На прошлой неделе было порядка 700. Но люди стали больше обращать внимание на то, каким будет месячный платеж, и обдумывают решение о кредите более тщательно“.

Директор агентства недвижимости 1Partner Мартин Вахтер тоже говорит о стабильном спросе на жилье, несмотря на намечающийся спад в экономике и рост процентных ставок: „Чтобы цены начали падать, должно резко снизиться число сделок, правда в последние два-три года были непредвиденные ситуации, например, коронакризис - число сделок упало на пару месяцев, но быстро восстановилось. Аналогичная ситуация была в начале войны, но и к этому привыкли, а потом цены только выросли. Говорить о снижении цен - преждевременно“.

Однако именно рост цен Тоомпарк связывает с охлаждением рынка - не каждый кошелек способен выдержать давление цен, взлетевших до невиданных высот, и примером тому служит спад сделок на рынке нового жилья.