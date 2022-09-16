На рынке жилья появились сигналы возможного снижения цен(5)
Падение цен на недвижимость в ближайшем будущем вероятнее, чем за все последние десять лет, считает эксперт компании Kinnisvarakool Тыну Тоомпарк, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
Пока цены не показывают никаких признаков снижения, но аналитик перечислил ряд факторов, которые могут изменить ситуацию - помимо охлаждения экономики, высоких цены на энергоносители, это текущие процессы на рынке недвижимости, в частности, ослабевший интерес к только что отстроенному жилью: „Еще в начале года был дефицит на рынке нового жилья, но с июля-августа речи о нем уже не идет. Интерес покупателей к новым квартирам упал в разы. В 2021 году люди покупали в месяц в среднем 350 квартир, в июле-августе - от 40 до 60. Мы видим резкий спад, а значит покупатели начали думать о других расходах“.
Рынок вторичного жилья при этом по-прежнему активен и признаков снижения количества сделок здесь нет - не падает и число ходатайств о жилищных кредитах, сообщила руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма: „В этом году число ходатайств о кредитах довольно высокое, в среднем по 800 в неделю. На прошлой неделе было порядка 700. Но люди стали больше обращать внимание на то, каким будет месячный платеж, и обдумывают решение о кредите более тщательно“.
Директор агентства недвижимости 1Partner Мартин Вахтер тоже говорит о стабильном спросе на жилье, несмотря на намечающийся спад в экономике и рост процентных ставок: „Чтобы цены начали падать, должно резко снизиться число сделок, правда в последние два-три года были непредвиденные ситуации, например, коронакризис - число сделок упало на пару месяцев, но быстро восстановилось. Аналогичная ситуация была в начале войны, но и к этому привыкли, а потом цены только выросли. Говорить о снижении цен - преждевременно“.
Однако именно рост цен Тоомпарк связывает с охлаждением рынка - не каждый кошелек способен выдержать давление цен, взлетевших до невиданных высот, и примером тому служит спад сделок на рынке нового жилья.