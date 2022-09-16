Недвижимость
16.09.2022, 10:15

Счет за энергию — 20 евро… в год. Что нужно знать о пассивных домах

 (2)
Modern,,White,,Cube,,Elegant,,Minimalist,Style,Passive,House,With,Large
Modern,,White,,Cube,,Elegant,,Minimalist,Style,Passive,House,With,Large
ФОТО: Shutterstock

Из-за жесткой экономии, вызванной кризисом, идея пассивных домов становится как никогда актуальной. Их энергопотребление может составить менее 20 евро в год. Как это возможно и в чем подвох?

В 2015 году в Великобритании довольно просторный частный дом с четырьмя спальнями в Вест Кирби, недалеко от Ливерпуля, получил титул здания года с низким энергопотреблением, пишет RusDelfi.lv. Его эксплуатация обходилась владельцам в 15 фунтов стерлингов (17 евро) в год, что эквивалентно 40-ваттной лампочке. По данным BBC, отопление „типичного“ здания аналогичной площади обходится владельцам примерно в 1 800 фунтов стерлингов в год.

Владелец этого пассивного дома, Колин Ашер, является главой компании John McCall Architects и сам спроектировал его для своей семьи. Требования к пассивному дому также помогают снизить затраты на энергию: в здании установлены окна с тройным, а не двойным остеклением, светодиодное освещение, воздушный тепловой насос и солнечные батареи.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии