Счет за энергию — 20 евро… в год. Что нужно знать о пассивных домах

В 2015 году в Великобритании довольно просторный частный дом с четырьмя спальнями в Вест Кирби, недалеко от Ливерпуля, получил титул здания года с низким энергопотреблением, пишет RusDelfi.lv. Его эксплуатация обходилась владельцам в 15 фунтов стерлингов (17 евро) в год, что эквивалентно 40-ваттной лампочке. По данным BBC, отопление „типичного“ здания аналогичной площади обходится владельцам примерно в 1 800 фунтов стерлингов в год.