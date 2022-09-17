Потребители ощущают страх. Как это скажется на рынке недвижимости?

„Хотя, если судить по статистике сделок с недвижимостью, все еще вроде бы более или менее в порядке, все же вызывает беспокойство опубликованный Институтом конъюнктуры индикатор чувства уверенности потребителей, в соответствии с которым жители Эстонии еще никогда не испытывали такой большой неопределенности“, – сказал Сооман.

„Восстановленная по новым критериям история изменений индикатора чувства уверенности показывает, что даже в самый глубокий экономический спад он не опускался ниже -30, а в августе 2022 года оказался на отметке -37, что указывает не просто на отсутствие чувства уверенности, а приближается к страху“, – пояснил он.

„Средства на банковских счетах домохозяйств распределены неравномерно, и доминирующая подавленность в статистике недвижимости еще не отразилась. Но, к сожалению, долго ждать этого не придется, поскольку соотношение предложения и спроса стремительно перетекает от одной крайности к другой – одни пытаются извлечь прибыль, другие стараются освободиться от излишней финансовой нагрузки, у третьих продавцов имущества прочие причины, но количество покупателей только сокращается“, – констатировал он.

„Страшновато признать, что по статистике еще все в порядке – индекс Pindi растет, количество сделок тоже вполне приличное, однако в своих кругах сообщается о все большем количестве отложенных или отмененных сделок, зачастую просто в последний момент“, – добавил Сооман.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость квартирных сделок в 17 крупнейших городах Эстонии, в августе вырос на 1% и остановился на ценовом уровне в 2230 €/м².

В июле индекс Pindi, отслеживающий среднюю стоимость квартир, составлял, по откорректированным данным, 2200 €/м². Если в июле в индексируемых городах было выполнено в общей сложности 1519 сделок с квартирной собственностью, то в августе количество сделок составило 1587. Для сравнения – в августе 2021 года в индексируемых городах было произведено 1387 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с более ранним ценовым пиком в мае 2022 года, индекс на 1 процент ниже. По сравнению с самой низкой за последние годы точкой в июле 2009 года (624,2 €/м²), индекс Pindi на 257 процентов выше.