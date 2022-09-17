ФОТО | Эстонцы строят в центре Риги уникальный бизнес-квартал Novira Plaza стоимостью 55 млн евро

„В отличие от Таллина, в центре Риги очень мало современных офисных зданий. Почти все офисные здания переоборудованы из старых многоквартирных домов, а новые офисы находятся за пределами центра города. Проект уникален и по содержанию, и по форме, и по действительно удачному месту расположения“, — сказал Арле Мёльдер, ведущий партнёр компании Novira Capital.