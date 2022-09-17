ФОТО | Эстонцы строят в центре Риги уникальный бизнес-квартал Novira Plaza стоимостью 55 млн евро
В офисном комплексе Novira Plaza стоимостью 55 миллионов евро, который строится в Риге рядом со старым городом и будущим пассажирским терминалом Rail Baltic, состоялся праздник стропил.
„В отличие от Таллина, в центре Риги очень мало современных офисных зданий. Почти все офисные здания переоборудованы из старых многоквартирных домов, а новые офисы находятся за пределами центра города. Проект уникален и по содержанию, и по форме, и по действительно удачному месту расположения“, — сказал Арле Мёльдер, ведущий партнёр компании Novira Capital.
В строящемся в Риге бизнес-центре Novira Plaza гармонично сочетаются современные архитектурные решения, тщательно продуманный дизайн интерьера и отделочные материалы самого высокого качества. Здание было спроектировано известным латвийским архитектурным бюро BB studio, а дизайн интерьера выполнен Меэлисом Прессом. Строительство рижской Novira Plaza будет завершена в августе 2023 года.
Девелопером бизнес-центра выступает компания Novira Capital, которой принадлежит 35 процентов нового проекта, а 65 процентов принадлежат привлечённому в качестве финансового инвестора литовскому инвестиционному фонду Evernord Real Estate Fund 3. Генеральным подрядчиком строительных работ выступает SIA Velve.