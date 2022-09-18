На вторичном рынке жилья в Таллинне рост цен уже притормозился. Что дальше?(13)
Более высокие процентные ставки и значительные расходы на энергию еще не дали о себе знать, однако рынок уже успокоился и рост цен на вторичном рынке жилья приостановился, пишет маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков.
„Предложения постоянно поступают на рынок, так что на вторичном рынке жилья Таллинна по сравнению с началом года товара почти в два раза больше, однако спрос значительно убавился, и поэтому вполне логично, что мы очень быстро достигли точки равновесия. Превратится ли возникший в промежутке диктат продавцов в ближайшие месяцы в рай для покупателей, выяснится, когда поступят первые более крупные счета за отопление. Большую роль сыграет и то, намного ли вырастут тормозящие экономику процентные ставки“, – пояснил Новиков.
„Самой важной лакмусовой бумажкой состояния рынка недвижимости являются спальные районы Таллинна, поскольку то, что происходит там, где покупает имущество средний человек, вскоре начинает происходить и в других местах. В отличие от прежних месяцев, когда постоянно сообщали о новых невероятных ценовых рекордах, цены сделок с подержанными квартирами в Ласнамяэ, Мустамяэ и Хааберсти в августе повернули свои стрелки вниз. На фоне продолжающегося увеличения предложений и неуверенности покупателей эта тенденция скорее всего продолжится. Наблюдавшийся 13 лет рост цен на недвижимость прекратился, и впереди смутные времена“, – добавил Новиков.