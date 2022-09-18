На вторичном рынке жилья в Таллинне рост цен уже притормозился. Что дальше?

„Предложения постоянно поступают на рынок, так что на вторичном рынке жилья Таллинна по сравнению с началом года товара почти в два раза больше, однако спрос значительно убавился, и поэтому вполне логично, что мы очень быстро достигли точки равновесия. Превратится ли возникший в промежутке диктат продавцов в ближайшие месяцы в рай для покупателей, выяснится, когда поступят первые более крупные счета за отопление. Большую роль сыграет и то, намного ли вырастут тормозящие экономику процентные ставки“, – пояснил Новиков.