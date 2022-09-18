ФОТО | Смотрите, какой современный жилой дом скоро появится в Тарту!
Компания YIT Eesti в ближайшие дни приступит к строительству нового семиэтажного жилого дома на улице Яама в Тарту. 61 квартира и три коммерческих помещения, которые расположатся на первом этаже нового здания по адресу Яама, 167, поступят в продажу в октябре, а передать первые готовые квартиры владельцам YIT намеревается осенью 2023 года.
По словам менеджера по продажам жилой недвижимости YIT Эвы-Лийзы Тамм, разработанный архитектором Урмасом Паулом проект уже обрел популярность среди покупателей жилья. Особый интерес вызывают квартиры на первом этаже с потолками высотой до 3,1 метра и просторными террасами.
„На сегодняшний день уже сотня семей зарегистрировала свой интерес, включая тартуских старожилов, людей, привыкших ездить на работу в Тарту из соседних районов и решивших наконец поселиться в университетском городе, а также тех, кто хочет приобрести квартиру для сдачи в аренду. Текущий высокий спрос на аренду помещений в Тарту дает покупателям уверенность, что их инвестиции в недвижимость принесут достойную прибыль“, — считает Эва-Лийза Тамм.
По ее словам, популярности проекту добавляет и продуманное решение архитектора Урмаса Паула, позволяющее современному зданию вписаться в среду других домов района и обеспечивающее необходимую жителям приватность.
В экстерьере здания энергокласса В преобладают темные бетонные элементы, органично сочетающиеся со стеклянными стенами коммерческих помещений первого этажа. Жильцы квартир, расположенных рядом с коммерческими помещениями на первом этаже, смогут насладиться дополнительным пространством благодаря значительно более высоким потолкам — 2,8–3,1 метра. „Жители второго этажа в теплые дни смогут проводить время на террасе площадью до 24 м2, расположенной на крыше“, — говорит Тамм.
Различные решения для террас и балконов придают разнообразия фасаду здания. Кроме квартир с террасами, интересующиеся могут выбирать между квартирами с открытыми балконами площадью до 7 м2 и квартирами с французскими балконами, обеспечивающими простор и свежий воздух.
Новое здание будет оборудовано лифтом, а на первом этаже, помимо индивидуальных кладовых для каждой квартиры, будет общая кладовая для детских колясок.
„Для обеспечения наилучших условий для семей с детьми во внутреннем дворе будет обустроена игровая площадка. Рядом со зданием разместится парковка для автомобилей и велосипедов. Поскольку новое здание на улице Яама находится всего в четверти часа езды на велосипеде от Старого города Тарту, мы полагаем, что жители будут рады использовать велосипеды вместо автомобилей для своих повседневных дел“, — сказала представительница YIT.
Постройка на улице Яама, 167 станет первым за долгие годы проектом YIT в студенческом городе.
„Мы очень рады возможности построить еще одно современное здание со всеми удобствами в прилегающей к городскому центру части Аннелинна — района с отличной инфраструктурой. Как район, Аннелинн выгодно отличается быстрым и удобным автобусным сообщением с центром Тарту, а также наличием магазинов, школ, детских садов, велодорожек, парков, недавно открытого футбольного зала Аннемыйза и всего остального, что необходимо для здоровой жизни“, — заключила Эва-Лийза Тамм.
Для ознакомления с планами квартир необходимо зарегистрироваться в качестве заинтересованной стороны на сайте проекта.