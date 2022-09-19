Аренда офисных помещений подорожает

В настоящее время на портале Kinnisvara24 доступно 1368 офисных помещений, 17% которых, согласно объявлениям, имеют энергетический класс A или B. Средняя стоимость аренды составляет 9 евро за квадратный метр. В Тартуском уезде доступно 79 офисных помещений по средней цене 8 евро за квадратный метр, а самую низкую цену за квадратный метр в крупных городах – 4 евро – просят за офисные помещения в Пярнуском уезде, где имеется 49 предложений.

Больше всего активных объявлений в Харьюмаа, где предлагается 1156 офисных помещений по средней цене 10 евро за квадратный метр. Наибольшим спросом пользуются офисные площади в центре города. „Если пять и более лет назад хорошо сдавались в аренду офисные площади вдали от центра города – из-за более низкой стоимости аренды и лучших условий парковки – то сегодня доля аренды в затратах предприятий снизилась и предпочтение отдают местам, куда удобнее попасть из любой части города на общественном транспорте“, - пояснил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Арендаторы активно интересуются новыми и современными площадями, построенными за последние десять лет, которые еще можно оформить по собственному вкусу. Меньше всего интереса вызывают старые офисные помещения вдали от центра города.

По словам партнера RE Kinnisvara Анди Плесковски, постоянно растущий спрос на офисные помещения в основном связан с компаниями технологического и финансового секторов, которые продолжали активно развиваться и во время пандемии: „Многие предприятия связаны длительными договорами аренды, а это означает, что невозможно сменить офисное помещение, как только захочется. Если вы работаете на площади, арендованной 5 и более лет назад, она может уже не соответствовать реальным потребностям бизнеса после многих лет роста. Тогда начинают искать более просторные офисные помещения, отвечающие требованиям современной работы и обеспечивающие комфортные условия для выросшего коллектива“.