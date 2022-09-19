Как согреться, если дома очень холодно? Инструкция, которая может особенно пригодиться этой осенью и зимой

Утеплите дом

Чтобы в доме сохранялось тепло, нужно убедиться, что оно не уходит из-за щелей в окнах, дверях, через чердак или подвал. За грамотной теплоизоляцией и герметизацией лучше обращаться к специалисту, но, если такой возможности нет, можно попробовать самостоятельно найти слабые места в доме и поработать над ними.

Чтобы найти щели, можно воспользоваться двумя-тремя ароматическими палочками. Подносите их к местам, где вероятнее всего есть проблемы: если направление дыма меняется, то тут нужна герметизация. Лучше всего проводить проверку в ветреный день.

Чтобы избавиться от слабых мест в доме, нужно использовать подходящий для объекта герметик (все должно быть написано на упаковке, но в обычном магазине на всякий случай можно посоветоваться с продавцом-консультантом) или другое средство вроде ленты для заклейки окон либо резиновых уплотнителей для дверей (особенно хорош виниловый в форме буквы V). Если такой возможности нет, хотя бы подтыкайте двери скрученными полотенцами.

Чтобы сэкономить на отоплении, можно сосредоточиться на обогреве одной или двух жилых комнат, а остальные держать закрытыми и менее теплыми. Если в течение дня спальня была холодной, перед сном ее лучше нагреть как минимум до все тех же 18 °C.

Когда стемнеет, закрывайте шторы. Это поможет удержать в доме тепло.

Используйте дополнительные способы получить тепло

Грелки

Грелка может быть самой простой — например, емкостью, в которую наливают горячую воду (не кипяток). В магазинах можно найти очень красивые грелки, но на самом деле подойдет и обычная пластиковая бутылка.

Грелки бывают и более сложными — например, электрическими (в том числе портативными), каталитическими (с топливом) и солевыми. И нередко это маленькие устройства.

Электрические одеяла

Электрические одеяла бывают разных размеров. Некоторыми можно укрываться всю ночь, некоторые так использовать небезопасно, и они подходят только для того, чтобы согреть постель перед сном. Это должно быть указано в инструкции.