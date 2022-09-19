Как согреться, если дома очень холодно? Инструкция, которая может особенно пригодиться этой осенью и зимой(1)
Не так давно „Медуза“ писала о том, что этой осенью и зимой температура в домах европейцев будет ниже привычной. В России, как и в Эстонии, до включения отопления дома тоже часто бывает довольно холодно. При этом, если температура остается выше 18 °C, это безопасно для здоровья большинства людей, которые вполне могут адаптироваться к низким температурам (на этом и основано закаливание). Но правда в том, что не все люди психологически готовы к такому испытанию, а для некоторых это просто-напросто невозможно по состоянию здоровья. В этой инструкции „Медуза“ решила объяснить, как не замерзнуть у себя дома.
Утеплите дом
Чтобы в доме сохранялось тепло, нужно убедиться, что оно не уходит из-за щелей в окнах, дверях, через чердак или подвал. За грамотной теплоизоляцией и герметизацией лучше обращаться к специалисту, но, если такой возможности нет, можно попробовать самостоятельно найти слабые места в доме и поработать над ними.
Чтобы найти щели, можно воспользоваться двумя-тремя ароматическими палочками. Подносите их к местам, где вероятнее всего есть проблемы: если направление дыма меняется, то тут нужна герметизация. Лучше всего проводить проверку в ветреный день.
Чтобы избавиться от слабых мест в доме, нужно использовать подходящий для объекта герметик (все должно быть написано на упаковке, но в обычном магазине на всякий случай можно посоветоваться с продавцом-консультантом) или другое средство вроде ленты для заклейки окон либо резиновых уплотнителей для дверей (особенно хорош виниловый в форме буквы V). Если такой возможности нет, хотя бы подтыкайте двери скрученными полотенцами.
Чтобы сэкономить на отоплении, можно сосредоточиться на обогреве одной или двух жилых комнат, а остальные держать закрытыми и менее теплыми. Если в течение дня спальня была холодной, перед сном ее лучше нагреть как минимум до все тех же 18 °C.
Когда стемнеет, закрывайте шторы. Это поможет удержать в доме тепло.
Используйте дополнительные способы получить тепло
Грелки
Грелка может быть самой простой — например, емкостью, в которую наливают горячую воду (не кипяток). В магазинах можно найти очень красивые грелки, но на самом деле подойдет и обычная пластиковая бутылка.
Грелки бывают и более сложными — например, электрическими (в том числе портативными), каталитическими (с топливом) и солевыми. И нередко это маленькие устройства.
Электрические одеяла
Электрические одеяла бывают разных размеров. Некоторыми можно укрываться всю ночь, некоторые так использовать небезопасно, и они подходят только для того, чтобы согреть постель перед сном. Это должно быть указано в инструкции.
Электрические одеяла нельзя использовать вместе с грелками, в которые наливают воду.
Обогреватели
Тем, кто выбирает обогреватели, нужно помнить о правилах безопасности, на которые обращают внимание американские Центры по контролю и профилактике заболеваний:
обогреватель должен быть в метре от штор, мебели и других легковоспламеняющихся предметов;
его нельзя ничем накрывать;
его нельзя ставить на мебель или около воды;
нельзя оставлять детей без присмотра около обогревателя;
шнур от обогревателя нельзя класть под ковер;
с обогревателем лучше не использовать удлинитель.
Крайне не рекомендуется включать для обогрева газовую плиту: так значимо повышается риск пострадать от отравления угарным газом. У угарного газа нет цвета и запаха, а отравление им смертельно опасно. Угарный газ появляется, когда сжигается топливо, и если у вас дома есть газовая плита, камин, бойлер, работающий на газе, купите датчик угарного газа (это легко сделать в интернете или в магазине электроники и бытовой техники). Он может спасти вам жизнь. Кроме того, не пренебрегайте регулярным профилактическим техобслуживанием всех этих приборов.
И помните о симптомах отравления угарным газом. Это:
головная боль;
головокружение;
слабость;
тошнота;
рвота;
боль в груди;
спутанность сознания.
Если есть подозрение, что вы отравились угарным газом, быстро выключите его источник, откройте окна, выйдите на улицу и обратитесь за медицинской помощью.
Другие источники тепла
Если дома есть другой человек или домашнее животное (особенно крупное), почаще его обнимайте (по взаимному согласию). Это согреет вас обоих. Кстати, у животных должно быть теплое место для сна, которое не продувается.
Горячая еда и горячие напитки — тоже хороший способ согреться. Да и сбалансированный рацион сам по себе помогает поддерживать нормальный вес и не замерзать (из-за недостатка веса люди мерзнут). А вот алкоголь совсем не помогает удерживать тепло (пусть сначала и кажется иначе).
Горячий душ тоже может казаться хорошим решением, но учтите, что кожа из-за него становится сухой.
Утеплите себя
Дома не стоит пренебрегать движением и теплой одеждой. Часто дешевле и проще надеть свитер, чем включить обогреватель или увеличить температуру батарей.
Чтобы одежда хорошо согревала, нужно:
одеваться слоями — ближе к телу должна быть облегающая одежда из полипропилена, полиэстера, шерсти или шелка, затем может быть несколько слоев из трикотажа, шерсти или стеганой ткани. Лучше так, чем надеть на себя что-то одно теплое;
утеплять руки, ноги и голову — если дома вам комфортно в шапке, носите на здоровье, пусть даже в постели; для рук могут быть удобны митенки; хорошие теплые вязаные носки бывает сложно приобрести в популярных магазинах одежды, но всегда можно купить у людей старшего возраста в социальном проекте Russian Grannies.
Если ничего не помогает или если вы в группе риска, обратитесь к врачу
Иногда бывает, что ничего не помогает и человек все время мерзнет. Возможно, дело в каком-то заболевании (хотя в этом случае, кроме чувствительности к холоду, должны быть и другие симптомы). Чаще мерзнут люди с гипотиреозом, нервной анорексией, железодефицитной анемией, проблемами с мелкими сосудами и другими, более редкими заболеваниями. Если вам кажется, что с вами что-то не так, обратитесь к врачу. А если вы уже знаете о своем заболевании, возможно, стоит обратиться к врачу для подбора подходящей терапии.
Также бывает сложнее переживать холода из-за недостаточной жировой прослойки очень худым людям (это может быть нормой, а не, скажем, признаком нервной анорексии). В этом случае остается лишь смириться или обратиться к диетологу, чтобы он скорректировал рацион для набора веса (просто есть сладости — хороший способ набрать вес, но плохой способ поддержать свое здоровье).
Не забывайте про окружающих, которые не всегда могут хорошо о себе позаботиться
Люди старшего возраста и люди с некоторыми хроническими тяжелыми заболеваниями, в том числе алкогольной зависимостью, чаще имеют проблемы со здоровьем в холодную погоду. Из-за низких температур повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей, что становится основной причиной смерти в холодных домах.
Хотя переохлаждение гораздо реже возникает дома, чем на улице, оно все же возможно. Нередко проблема в том, что человеку сложно передвигаться или у него резко ухудшилось состояние, поэтому он и переохлаждается. В любом случае хорошо, если есть кто-то, кто периодически проверяет, как у такого человека дела.
Если вы обнаружили, что человек говорит медленнее обычного, его трясет, он чувствует себя уставшим, у него спутано сознание, его клонит в сон — вероятно, дело в переохлаждении. Если на таком человеке мокрая одежда, снимите ее и постарайтесь согреть корпус и голову с помощью электрического одеяла или теплом своего тела под одеялом. Если человек в сознании, ему можно дать теплый напиток. Затем нужно обратиться за медицинской помощью.