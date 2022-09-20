Новые проекты застройки хлынули на рынок. Застройщики уже начали делать скидки

Торговый партнер Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что на рынке строительства весной после начала военных действий царила всеобщая неразбериха, поскольку из-за отсутствия как материалов, так и рабочей силы застройщикам не могли назвать ни цену строительства, ни сроки выполнения графиков.

„Проекты застройки забуксовали. На сегодня наиболее сложные узлы удалось распутать, и проекты поступают очень активно – за один только август в Таллинне и в Харьюском уезде добавилось шесть совершенно новых многоквартирных домов и расширение семи уже имеющихся проектов. В последний раз так много товара поступило на рынок только в апреле 2021 года“, – сообщил Сооман.

„Выбор увеличивается, и это хорошая новость для покупателей. Первые застройщики уже начали делать скидки, чтобы в условиях растущей конкуренции в период низкого спроса все же успешно вести свой бизнес. Так что и в сегменте проектов новой застройки пора безумного роста цен прошла, и поскольку, как известно, осенью проектов станет еще больше, покупателям больше не надо беспокоиться, что товар кончится. Необходимость любой ценой опрометью нестись заключать сделки становится все меньше“, – добавил он.