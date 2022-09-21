Расставляем по местам: насколько повышение Euribor повлияет на выплаты по кредитам?
„Повышение процентных ставок может ударить по заемщикам больнее, чем они себе представляют. Pindi Kinnisvara и прежде публиковала таблицы с процентными ставками, но на сегодня напоминание о них крайне актуально. В последний раз Euribor был позитивным осенью 2015 года, сейчас же Euribor за шесть месяцев за считанные месяцы от негативного вырос до более чем 1,5 процента“, – сказал торговый партнер Pindi Kinnisvara Пеэп Сооманн.
„По имеющимся на сегодня данным, Euribor в ближайшие три месяца выше отметки в 3 процента не вырастет. Нижеприведенная таблица всем людям, взявшим заем в условиях еще негативного Euribor, а также планирующим сегодня взять кредит, дает обзор того, какими будут их платежи по кредитам в случае различных сумм займа“, – пояснил Сооман. „Следует также учесть, что в последние месяцы стала расти и банковская маржа, приведенные в таблице округленные 2% служат хорошим индикатором в первую очередь тем, кто уже взял кредит. Те, кто сегодня еще только берет кредит, должны считаться с еще большими расходами, поскольку некоторые жилищные кредиты выдаются уже с маржой в 2,3 процента“, – добавил Сооман.
Жилищный кредит с аннуитетными платежами (30 лет, банковская маржа 2%)
Источник: Pindi Kinnisvara