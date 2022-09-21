Доступность квартир в Таллинне упала до уровня 2009 года

Во втором квартале за один квадратный метр жителю столицы приходилось платить две чистые заработные платы, а на протяжении предыдущих восьми лет это соотношение оставалось в пределах 1,5-1,7. Доступность квартир также ухудшается из-за падения реальной зарплаты и снижения общей покупательной способности в связи с быстрым ростом потребительских цен, в результате чего у людей остается меньше свободных денег, пояснила экономист Swedbank Марианна Рыбинская.

В то же время падение доступности жилья ещё не полностью отражает влияние роста цен на новостройки, которые выросли из-за быстрого роста цен на строительство и дефицита новых квартир. При этом на долю новых квартир пришлось 23% всех сделок во втором квартале, что ниже среднего показателя до пандемии, составлявшего около 30%. В первой половине года столичный рынок недвижимости был активен. Несмотря на общее снижение чувства уверенности, стремление домохозяйств к покупке жилья оставалось высоким. Стремительная инфляция и рост цен на аренду жилья, на который также повлиял спрос на съёмные квартиры со стороны военных беженцев, стимулировали инвестиции в недвижимость. Однако во второй половине года мы, скорее всего, увидим изменение соотношения спроса и предложения.

Факторы, которые ранее поддерживали высокий спрос, начали ослабевать, и в условиях ухудшающейся экономической ситуации трудно ожидать продолжения роста цен на жилье по сравнению с предыдущим кварталом. В этом году доступность жилья значительно ухудшилась. Стремительная инфляция подрывает покупательную способность населения. Годовые темпы роста вкладов домохозяйств в этом году замедлились. В то же время депозиты, как правило, сконцентрированы в руках домохозяйств с более крупными вкладами и более высокими доходами. Процентная ставка жилищных кредитов постепенно растет: 6-месячная ставка Euribor 16 сентября составляла 1,67%.