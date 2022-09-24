ГАЛЕРЕЯ | Двухэтажные пентхаусы и трехэтажный гараж: третья высотка Rocca Towers достигла пиковой высоты

„Несмотря на сложные времена в экономике, люди по-прежнему продолжают вкладывать деньги в недвижимость. Одна из причин — боязнь инфляции. В нынешних экономических условиях преимущества новостроек перед старым жилым фондом очевидны — эти здания более энергоэффективны и требуют меньше затрат на коммунальные услуги“, — сказал директор по развитию Endover Уку Тинт.

В сентябре компания Endover приступила к строительству четвертой многоэтажки, последней в этом квартале, который будет сдан в следующем году. Всего в квартале Rocca Towers, расположенном возле нового виадука Хааберсти, насчитывается 5 зданий, 332 квартиры и свыше 4000 м2 коммерческих площадей.

Озеленение, освещение и пешеходные дорожки вокруг квартала площадью около 41 000 кв.м полностью обновлены. Пешеходный туннель ведет от квартала прямо к центру Рокка-аль-Маре и остановке общественного транспорта по направлению в центр города.

Башни-близнецы II и III соединены 3-этажным гаражом с парковочными местами для жильцов второго, третьего и четвертого зданий квартала. На нижних этажах расположены новые коммерческие помещения, которых в районе этой важной для Таллинна транспортной развязки сейчас не хватает. В квартале Rocca Towers будут доступны услуги красоты и СПА, уход за детьми, медицинские услуги, а также магазин бытовых товаров.

Архитекторами зданий являются представители ARS Projekt, которые также спроектировали высотные здания квартала Маакри и высотное здание TORN, разработанное Endover. Интерьеры были созданы дизайнерами Аэт Пиэль и Маарья-Линда Таур. Генеральным подрядчиком объекта является компания Metropoli Ehitus. Финансирует строительство проекта LHV Pank.

Сегодня в портфолио Endover насчитывается семь высотных зданий в Хааберсти и в Пыхья-Таллинне, три из которых построены, одно находится на заключительной, одно – на начальной стадии строительства, и два – в стадии планирования.