Как получать доход от сдачи недвижимости в аренду? Банк дает советы

Поскольку у вас будут проживать и иностранные гости, не забудьте составить четкие указания, как добраться до места размещения, особенно если ваша собственность находится в сельской местности. Также стоит подумать о системе, позволяющей гостям попадать в помещение, когда вас нет. Можно использовать, например, ящик для ключей с кодовым замком. Это дает гостям свободу, а вам не придется ждать, если постояльцы прибудут позже, чем планировалось.

Чтобы успешно начать работать на таких платформах, вы должны сначала сфотографировать свою недвижимость. На фотографиях должны быть четко видны все имеющиеся удобства – кровати, ванная, кухонная обстановка. Чем яснее вы покажете, чем именно гости могут воспользоваться на месте, тем больше людей захотят остановиться у вас. Также с вниманием отнеситесь к описанию жилья. Не забудьте указать, например, предназначено ли жилье для нескольких гостей, есть ли детская кроватка, имеется ли на кухне все необходимое для приготовления пищи, можно ли рядом припарковаться, приготовить гриль или, скажем, воспользоваться джакузи.

Благодаря прогрессу шеринговой экономики можно подзаработать, сдавая в аренду лишнюю комнату, дачу или квартиру. Такие сайты, как airbnb.com и booking.com , позволяют рекламировать недвижимость и принимать гостей со всего мира. Все общение с клиентами и управление платежами осуществляется поставщиками услуг, а владелец должен лишь обеспечить комфортное размещение гостей.

Поскольку в предстоящий отопительный период расходы обещают быть значительно выше, чем в предыдущие годы, стоит задуматься о том, как заставить недвижимость приносить доход. Одним из способов получения дополнительного дохода является сдача свободной недвижимости в аренду. „Для начала вы должны решить, хотите вы сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду большему числу потенциальных клиентов или долгосрочно – арендаторам, которые меняются каждые несколько лет“, - советует руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Вы можете получить положительный отзыв, предложив гостям развлечения или неожиданные сюрпризы – настольные игры, брошюры о близлежащих туристических достопримечательностях, выбор травяных чаев или сладостей от местных производителей.

Не забывайте также оставлять положительные отзывы о своих гостях – это побудит и их написать благодарные слова о своем пребывании. Хорошие отзывы о вашем жилье помогут привлечь следующих гостей.

Сдача недвижимости в аренду постоянным жильцам

Если вы планируете сдавать недвижимость в аренду на более длительный период времени, заранее подумайте о том, каким арендаторам вы хотите ее предложить. Также важно понимать, сколько арендной платы вы можете получить и покроет ли она, например, платежи по кредиту, если вы планируете покупать квартиру для сдачи в аренду. Чтобы убедиться в том, что арендная плата не слишком низкая или высокая, изучите объявления о сдаче квартир. Также обратите внимание на комментарии к объявлениям, поскольку они часто показывают, насколько адекватной цену считают потенциальные арендаторы.

При рассмотрении вопроса о сдаче квартиры в аренду начните с инвентаризации, чтобы увидеть, в каком состоянии находится жилье и что нужно улучшить. Чем больше вы инвестируете в квартиру, тем лучшую цену сможете запросить у арендаторов. А если цена покажется слишком высокой, потенциальные жильцы обнаружат даже крошечный косметический изъян.

Также важно понимать, как вы сдаете квартиру или дом – с мебелью или без и готовы ли вы вывезти мебель, если арендатор хочет въехать со своей? Если квартира меблирована и мебель планируется использовать в течение длительного времени, стоит составить список, в котором указаны вся мебель, бытовая техника и их возможные повреждения. Лучше сопроводить такой список фотографиями.

Чтобы защитить как вас самих, так и арендатора, необходимо заключить договор аренды, в котором обе стороны соглашаются с условиями использования имущества. В договоре можно согласовать такие аспекты, как содержание домашних животных, проведение ремонта, срок аренды и другие важные вопросы.

Не забывайте и о формальностях

Есть ряд формальностей, которые необходимо учитывать при сдаче недвижимости в аренду. Поскольку сдача в аренду является экономической деятельностью, с полученного дохода необходимо платить налоги. В зависимости от вашей ситуации и планируемой хозяйственной деятельности доход от аренды следует декларировать. Если вы предлагаете краткосрочное проживание в Эстонии, убедитесь, что знакомы с подоходным налогом и налогом с оборота и уплачиваете их. Положительным моментом является то, что, сдавая жилье через сайты airbnb.com или booking.com, не обязательно регистрировать каждого гостя, который останавливается у вас, а нужно лишь подписать предварительное соглашение о сотрудничестве с площадкой по размещению и вести учет доходов.