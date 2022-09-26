Граждане РФ, владеющие недвижимостью в Ида-Вирумаа, столкнулись с проблемами

Курортный Нарва-Йыэсуу являлся для россиян одним из самых привлекательных населенных пунктов Эстонии, чтобы инвестировать в недвижимость. На данный момент россияне владеют здесь внушительным числом объектов, начиная с простых квартир, заканчивая элитными квартирами и домами.

„Люди, зная о том, что такие меры будут предприняты, в свой последний приезд положили деньги на счет и сделали хорошую предоплату. И вот, например, в доме, в котором я живу, 80% владельцев недвижимости – россияне. И на данный момент вообще нулевая задолженность“, – сказал Павел Иванов, представитель фирмы Real Estate Consulting OÜ.

Также россияне по разным причинам не спешат продавать свою недвижимость на курорте. Лучшим решением для них является аренда квартир: „Было определенное количество запросов на продажу такой недвижимости, но останавливает людей тот факт, что вывод средств в Россию невозможен, соотвественно, люди предпочитают свою недвижимость сдавать, а не продавать. Люди опасаются, что они не смогут использовать свою недвижимость, но они заняли пока выжидательную позицию и смотрят, как будет ситуацию развиваться дальше“.

В другом населенном пункте северо-востока Эстонии – городе Кивиыли – иная проблема. Несмотря на свою отдаленность от курортных зон уезда, этот город стал популярным среди россиян по причине дешевой недвижимости.

„В связи с этими процессами, чтобы как-то помочь на человеческом уровне, мы, руководители квартирных товариществ, начинаем придумывать какие-то вещи. Начинаем сдавать в аренду эту недвижимость для того, чтобы хотя бы таким способом оплачивать ее, надеясь на то, что когда-нибудь этот сумасшедший дом закончится, и люди вступят в свои права и смогут управлять своей недвижимостью“, – сказал руководитель нескольких КТ в Кивиыли Саркис Татевосян.

В Кивиыли, по словам Тетевосяна, порядка двух десятков квартир принадлежат россиянам. По некоторым из них квартирные товарищества вынуждены через адвокатов в России требовать оплату долга, но, даже выиграв процесс, они не могут получить деньги из-за невозможности сделать перевод в Эстонию.