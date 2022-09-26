ФОТО | Где жила Елизавета II: недвижимость британской короны

Букингемский дворец

Букингемский дворец в Лондоне является главной официальной резиденцией британской короны. Во дворце 775 помещений, из которых 19 предназначены для государственных приемов и мероприятий. Кроме того, Букингемский дворец включает в себя 92 рабочих кабинета и 78 туалетных комнат, 52 спальни, предназначенных для монарха, королевской семьи и гостей, 188 спален для персонала и т. д.

Стены парадных помещений дворца украшают работы Рембрандта, Рубенса и других великих художников, а на территории резиденции разбит самый большой в Лондоне частный сад.

Кларенс-хаус

Кларенс-хаус — еще одна резиденция членов британской королевской семьи. Небольшое здание было возведено архитектором Джоном Нэшем в Вестминстере в 1825–1827 годах для герцога Кларенса, который через три года взошел на престол под именем Вильгельма IV. Резиденцию не раз перестраивали и реконструировали. Сегодня она представляет собой четырехэтажный особняк, облицованный штукатуркой в светлых тонах. Комнаты здесь украшены предметами искусства и мебелью из королевской коллекции. Принцесса Елизавета с супругом жили здесь до того, как она взошла на престол.

Сандрингемский дворец

Еще одна королевская резиденция — это Сандрингемский дворец, который Елизавета II унаследовала от своего отца Георга VI в 1952 году. Это частная усадьба Виндзорской династии, расположенная в Норфолке. Ее окружает 20 тыс. акров охотничьих угодий. Дворец сочетает в себе тюдоровский и аннинский архитектурные стили. Королевская семья обычно празднует в этом дворце Рождество и новогодние праздники.

Виндзорский замок