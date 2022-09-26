ФОТО | Где жила Елизавета II: недвижимость британской короны(2)
У Елизаветы II были резиденции по всей стране и на все случаи жизни. Одни были приобретены вместе с титулом, другие — по праву наследования. В них она жила, проводила приемы и деловые встречи, отмечала семейные праздники и просто отдыхала. РБК рассказывает про дома, в которых жила и правила покойная британская королева.
Букингемский дворец
Букингемский дворец в Лондоне является главной официальной резиденцией британской короны. Во дворце 775 помещений, из которых 19 предназначены для государственных приемов и мероприятий. Кроме того, Букингемский дворец включает в себя 92 рабочих кабинета и 78 туалетных комнат, 52 спальни, предназначенных для монарха, королевской семьи и гостей, 188 спален для персонала и т. д.
Стены парадных помещений дворца украшают работы Рембрандта, Рубенса и других великих художников, а на территории резиденции разбит самый большой в Лондоне частный сад.
Кларенс-хаус
Кларенс-хаус — еще одна резиденция членов британской королевской семьи. Небольшое здание было возведено архитектором Джоном Нэшем в Вестминстере в 1825–1827 годах для герцога Кларенса, который через три года взошел на престол под именем Вильгельма IV. Резиденцию не раз перестраивали и реконструировали. Сегодня она представляет собой четырехэтажный особняк, облицованный штукатуркой в светлых тонах. Комнаты здесь украшены предметами искусства и мебелью из королевской коллекции. Принцесса Елизавета с супругом жили здесь до того, как она взошла на престол.
Сандрингемский дворец
Еще одна королевская резиденция — это Сандрингемский дворец, который Елизавета II унаследовала от своего отца Георга VI в 1952 году. Это частная усадьба Виндзорской династии, расположенная в Норфолке. Ее окружает 20 тыс. акров охотничьих угодий. Дворец сочетает в себе тюдоровский и аннинский архитектурные стили. Королевская семья обычно празднует в этом дворце Рождество и новогодние праздники.
Виндзорский замок
Виндзорский замок расположен в английском графстве Беркшир. Он стоит на холме над Темзой. Каменное здание в готическом стиле построил архитектор Хью Мэй в XI веке. Замок из светлого камня включает в себя крепость с круглой башней, так называемые верхний и нижний дворы, а также множество садов, парков и скверов вокруг. Дворец неоднократно перестраивался, он получил современный облик после того, как его реконструировали после пожара в 1992 году. Елизавета II любила проводить здесь выходные и пасхальные каникулы. Кроме того, здесь сыграла свадьбу ее внучка принцесса Евгения.
Дворец Холирудхаус
Дворец Холирудхаус в Эдинбурге является официальной резиденцией королевской семьи в Шотландии. Здание дворца было выстроено в начале XVI века при шотландском короле Якове IV, позднее дворец был резиденцией Марии Стюарт, а в XVIII веке был перестроен при Карле II. В XIX веке в Холирудском дворце некоторое время жил свергнутый французский король Карл X.
Елизавета II обычно проводила в этом дворце около недели в году, здесь проходили приемы и церемонии назначения первого министра Шотландии. В свободное от посещения лицами королевской фамилии время дворец открыт для посетителей.
Замок Балморал
Другая резиденция в Шотландии — это поместье Балморал, где королева провела свои последние дни жизни. Замок был построен в 1852 году архитектором Уильямом Смитом в стиле шотландских баронов. Его площадь, включая лесное хозяйство и сельские угодья со стадом оленей и множеством пони, составляет 20 га. Здание украшают семиэтажная башня, двускатные фронтоны, мансардные окна и въездная арка. Однако хотя Балморал и является замком, он, скорее, выполняет функции королевской дачи. Этот дворец считался любимой резиденцией Елизаветы II — здесь она отдыхала в конце каждого лета.