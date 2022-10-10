10.10.2022, 10:12
При продаже недвижимости в новостройках выявляется все больше случаев мошенничества с налогами(1)
ФОТО: erakogu
В сделках купли-продажи недвижимости в новостройках за восемь месяцев этого года было выявлено больше случаев мошенничества, чем за весь прошлый год. Налогово-таможенный департамент усиливает контроль, пишет Ärileht.
Цифры показывают, что в прошлом году Налогово-таможенный департамент (MTA) выявил 28 случаев, когда фирмы не декларировали налог с оборота (НСО) при продаже недвижимости, а за восемь месяцев этого года выявлено уже 29 таких случаев. Налоговые обязательства продавцов недвижимости в этом году выросли уже на 1,7 млн евро.