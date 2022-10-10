Недвижимость
10.10.2022, 10:12

При продаже недвижимости в новостройках выявляется все больше случаев мошенничества с налогами

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Многоквартирный дом, построенный Vesiroosi Villa OÜ у реки Пярну, попал в ежегодник прокуратуры, поскольку с ним связано самое масштабное налоговое мошенничество последних лет.
Многоквартирный дом, построенный Vesiroosi Villa OÜ у реки Пярну, попал в ежегодник прокуратуры, поскольку с ним связано самое масштабное налоговое мошенничество последних лет.
ФОТО: erakogu

В сделках купли-продажи недвижимости в новостройках за восемь месяцев этого года было выявлено больше случаев мошенничества, чем за весь прошлый год. Налогово-таможенный департамент усиливает контроль, пишет Ärileht.

Цифры показывают, что в прошлом году Налогово-таможенный департамент (MTA) выявил 28 случаев, когда фирмы не декларировали налог с оборота (НСО) при продаже недвижимости, а за восемь месяцев этого года выявлено уже 29 таких случаев. Налоговые обязательства продавцов недвижимости в этом году выросли уже на 1,7 млн евро.

Руководитель отдела по вопросам налога с оборота MTA Кристи Вескус говорит, что за последние два года ведомство усилило контроль за сферой сделок с недвижимостью из-за участившихся случаев мошенничества.

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