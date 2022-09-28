Эксперт по недвижимости: требования банков к выдаче жилищных кредитов стали строже(3)
Подорожание жизни привело к тому, что банки отказывают в ипотечном кредите даже тем людям, в отношении которых раньше выносили положительные решения, заявил торговый партнер Pindi kinnisvara Пеэп Сооман в эфире утренней программы радио Äripäev.
По словам Соомана, инфляция приведет к всеобщему обеднению, и люди больше не смогут позволить себе то, что раньше. „Не говоря уже о том, чтобы взять жилищный кредит или даже просто поменять жилплощадь на более просторную. Кризисы, которые идут один за другим, начали сказываться на общем чувстве безопасности. То, что сейчас происходит – это компот из эмоций“.
Euribor, который годами оставался отрицательным, сейчас быстро растет и скоро приблизится к 2%. „Одно дело – это проценты, другое – то, что банки также корректируют текущие ежедневные расходы людей. Инфляция заложена в расчеты, и если зарплаты не поспевают за общим ростом цен, то в глаза банка платежеспособность человека фактически снижается“, – заключил он.