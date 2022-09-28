Эксперт по недвижимости: требования банков к выдаче жилищных кредитов стали строже

По словам Соомана, инфляция приведет к всеобщему обеднению, и люди больше не смогут позволить себе то, что раньше. „Не говоря уже о том, чтобы взять жилищный кредит или даже просто поменять жилплощадь на более просторную. Кризисы, которые идут один за другим, начали сказываться на общем чувстве безопасности. То, что сейчас происходит – это компот из эмоций“.