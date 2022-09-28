В новом жилом районе на территории бывшего садоводства Кадака появился парк площадью 7000 м2

Первые дома в Uus-Mustamäe были построены в 2019 году, а в течение семи лет будет сдано в общей сложности 850 новых квартир. Uus-Mustamäe станет самым современным целостным жилым районом в Мустамяэ. На месте неиспользовавшегося пустыря бывшего садоводства Кадака появился тщательно спланированный парк площадью порядка 7000 м2 с возможностями проведения досуга на любой вкус. В парке можно найти игровые площадки, фруктовые деревья, зону для пикников, тренажерный зал на открытом воздухе и уникальную трассу для трюков pumptrack.

Чтобы достойно открыть парк для жителей района, совместно с районной управой Мустамяэ здесь был организован атмосферный вечер с музыкой, велосипедными трюкачами Keerdtrep и фургоном с едой.

По случаю 60-летия Мустамяэ Bonava подарила жителям выставку, посвященную истории района. Выставка открыта в любую погоду, и любой желающий может узнать, как с годами развивался этот современный район.

По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, наиболее современный проект в Мустамяэ завоевал расположение клиентов: „Район предпочитают покупатели, которые хотят жить немного вдали от городских шума и суеты, но для которых важны полноценная жилая среда и быстрая связь с центром города“.

На сегодняшний день построено 440 квартир, в которых уже живут люди. Рядом с домами находятся школы и детские сады, школа по интересам, центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и центр Mustamäe.