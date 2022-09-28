В новом жилом районе на территории бывшего садоводства Кадака появился парк площадью 7000 м2
Девелоперская компания Bonava построила в самом центре района Uus-Mustamäe парк площадью почти 7000 квадратных метров, где возможности для совместного времяпрепровождения найдет вся семья. Здесь было организовано атмосферное мероприятие для жителей района, после чего парк был передан районной управе Мустамяэ.
Первые дома в Uus-Mustamäe были построены в 2019 году, а в течение семи лет будет сдано в общей сложности 850 новых квартир. Uus-Mustamäe станет самым современным целостным жилым районом в Мустамяэ. На месте неиспользовавшегося пустыря бывшего садоводства Кадака появился тщательно спланированный парк площадью порядка 7000 м2 с возможностями проведения досуга на любой вкус. В парке можно найти игровые площадки, фруктовые деревья, зону для пикников, тренажерный зал на открытом воздухе и уникальную трассу для трюков pumptrack.
Чтобы достойно открыть парк для жителей района, совместно с районной управой Мустамяэ здесь был организован атмосферный вечер с музыкой, велосипедными трюкачами Keerdtrep и фургоном с едой.
По случаю 60-летия Мустамяэ Bonava подарила жителям выставку, посвященную истории района. Выставка открыта в любую погоду, и любой желающий может узнать, как с годами развивался этот современный район.
По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, наиболее современный проект в Мустамяэ завоевал расположение клиентов: „Район предпочитают покупатели, которые хотят жить немного вдали от городских шума и суеты, но для которых важны полноценная жилая среда и быстрая связь с центром города“.
На сегодняшний день построено 440 квартир, в которых уже живут люди. Рядом с домами находятся школы и детские сады, школа по интересам, центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и центр Mustamäe.