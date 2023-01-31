В какую сторону должна открываться дверь: наружу или вовнутрь, налево или направо?
Перед каждым, кто затеял серьезный ремонт или строительство, неизбежно встает вопрос — в какую сторону и какая дверь должна открываться? Все специалисты признают, что единого решения нет, но есть масса соображений и нюансов, которые надо учитывать.
Исторически входные двери всегда открывались вовнутрь и в деревнях такой порядок до сих пор соблюдается. Причина этому проста — если зимой снег заметет вход, то открыть дверь можно будет только вовнутрь. Кроме того, так гостеприимнее.
Фэншуй также выступает за открывание входной двери дома или офиса вовнутрь, ведь именно через нее в помещение поступает энергия доброй удачи. Если дверь открывается наружу, то никакой доброй удачи не поступит — вход для нее будет заблокирован.
С точки зрения пожарной безопасности дверь должна открываться наружу, потому что в этом случае она не блокирует движение людей, которые в панике пытаются спастись от угрожающей их жизни опасности. Открывающуюся наружу дверь также тяжелее взломать.
Впрочем, если на маленькой лестничной площадке много дверей, то они зачастую открываются вовнутрь — просто потому, что мешают соседям. Это тоже важно с точки зрения пожарной безопасности — если все сразу будут убегать, чужие двери могут стать непреодолимым препятствием и стоить кому-то жизни.
По правилам дверь из ванной, туалета, кладовки или маленькой кухни открывается наружу — в основном из соображений здравого смысла, ведь в маленьком помещении она способна „съесть“ добрую треть свободного места!
Исключение составляют ситуации, когда эта дверь рискует перекрыть другую дверь. Впрочем, такую ситуацию лучше вообще не допускать и при серьезной перепланировки обязательно надо хорошо продумать расположение дверей!
Но по-хорошему двери помещений, которые выходят в коридор, должны открываться вовнутрь. Просто для того, чтобы, распахивая дверь, человек не ударил ею кого-то другого. Обратите внимание, например, что в гостиницах внешние двери номеров практически всегда открываются вовнутрь, да и внутренние двери в ванную (например) — тоже. И никакие соображения пожарной безопасности им не указ — судиться из-за разбитого другим постояльцем носа никому не хочется.
Самые горячие споры обычно вызывает дверь детской — наружу или вовнутрь? Единого стандарта не существует и правы поборники и одного, и другого подхода. Да, дверь вовнутрь проще выломать „если что“, однако ею же легко ударить ребенка, не говоря о том, что он может ее случайно завалить игрушками или какими-то вещами.
Большая часть знаний о дизайне на русском языке приходит к нам из России. Но вот беда — в Европе и России „правая“ и „левая“ дверь определяются с точностью до наоборот!
Важно знать, что в России „правой“ дверью считают дверь, которую вы открываете НА СЕБЯ правой рукой и петли которой расположены с правой стороны.
В Европе „правая“ дверь — дверь, которая открывается ОТ СЕБЯ правой рукой.
Если двери при одновременном открывании перекрывают друг друга, то надо делать так, чтобы одна открывалась наружу, а вторая вовнутрь. „Стукающиеся“ двери — грубая дизайнерская ошибка.
Если вход в комнату в углу, то дверь должна открываться к ближайшей стене — так входящий сразу видит все и всех в комнате. Да и логично это — посмотрите на двери в своей квартире или доме!
Если вход в центре комнаты, то дверь должна открываться в сторону окна — чтобы в проем и коридор (или другую комнату) сразу падал свет из окна.