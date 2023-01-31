В какую сторону должна открываться дверь: наружу или вовнутрь, налево или направо?

Исторически входные двери всегда открывались вовнутрь и в деревнях такой порядок до сих пор соблюдается. Причина этому проста — если зимой снег заметет вход, то открыть дверь можно будет только вовнутрь. Кроме того, так гостеприимнее.

Фэншуй также выступает за открывание входной двери дома или офиса вовнутрь, ведь именно через нее в помещение поступает энергия доброй удачи. Если дверь открывается наружу, то никакой доброй удачи не поступит — вход для нее будет заблокирован.

С точки зрения пожарной безопасности дверь должна открываться наружу, потому что в этом случае она не блокирует движение людей, которые в панике пытаются спастись от угрожающей их жизни опасности. Открывающуюся наружу дверь также тяжелее взломать.

Впрочем, если на маленькой лестничной площадке много дверей, то они зачастую открываются вовнутрь — просто потому, что мешают соседям. Это тоже важно с точки зрения пожарной безопасности — если все сразу будут убегать, чужие двери могут стать непреодолимым препятствием и стоить кому-то жизни.

По правилам дверь из ванной, туалета, кладовки или маленькой кухни открывается наружу — в основном из соображений здравого смысла, ведь в маленьком помещении она способна „съесть“ добрую треть свободного места!

Исключение составляют ситуации, когда эта дверь рискует перекрыть другую дверь. Впрочем, такую ситуацию лучше вообще не допускать и при серьезной перепланировки обязательно надо хорошо продумать расположение дверей!

Но по-хорошему двери помещений, которые выходят в коридор, должны открываться вовнутрь. Просто для того, чтобы, распахивая дверь, человек не ударил ею кого-то другого. Обратите внимание, например, что в гостиницах внешние двери номеров практически всегда открываются вовнутрь, да и внутренние двери в ванную (например) — тоже. И никакие соображения пожарной безопасности им не указ — судиться из-за разбитого другим постояльцем носа никому не хочется.